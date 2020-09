TV namigi: Babilon, Veliki zeleni zid in Nikec na počitnicah

Nedelja, 27. septembra

Babilon: Planet TV ob 20.00



Veliki zeleni zid: TV SLO 1 ob 22.05

Veliki zeleni zid Foto Tv Slo

Nikec na počitnicah: TV SLO 1 ob 15.15

V filmu se prepletajo štiri zgodbe z različnih koncev sveta: par na potovanju po Maroku skuša pozabiti na bolečino ob izgubi otroka, njuna otroka sta ostala v ZDA pri mehiški varuški, ki si želi na sinovo poroko v Tiujano, maroški deček želi preizkusiti novo puško in zadene turistični avtobus, japonsko gluhonemo dekle pa se skuša sprijazniti z materino smrtjo. AlejandroGonzález Iñárritu je mojster prepletanja zgodb, kar je dokazal z 21 grami, in mojster socialnih dram, kar smo videli v filmu Ču do vi to. Z Babilonom mu je uspelo oboje, prepričajo pa tudi igralci.Dokumentarni film sledi nastanku novega svetovnega čuda, ki ponekod v sahelski Afriki že močno spreminja življenje na bolje. Že približno desetletje ljudje ob južnem robu saharske puščave sadijo drevesa. Cilj bodo dosegli, ko bodo ozelenili osem tisoč kilometrov širok pas med vzhodom in zahodom Afrike. Kjer je pesek zamenjalo zeleno rastje, je lakote znatno manj, množijo se možnosti zaposlitve. A do dokončanja zasaditve zelenega pasu je še zelo dolga pot; na novo je do zdaj oživelo približno 15 odstotkov ozemlja.Na pot skozi Senegal, Mali, Nigerijo, Niger in Etiopijo nas popelje priznana malijska glasbenica in aktivistka Inna Modja.Drugi film po knjigah o Nikcu nas popelje na Riviero, kamor se Nikec s starši in babico odpravi na počitnice.Nikec si na plaži hitro najde prijatelje: Blaž v resnici ni na počitnicah, saj tu živi, Kristijan kar naprej kaj je, Džodžo ne govori kot drugi, ker je Anglež, Jure se kar naprej cmeri in Lovro hoče imeti vedno in povsod prav. Nikec spozna tudi ljubko dekletce Izabelo.