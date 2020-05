FOTO:TV namigi: Bata – zgodbe o čevljih, Vojna, Diana in Krudovi

Sobota, 2. maja





Bata – zgodbe o čevljih: TVS 2 ob 20.05

Vojna: TVS 1 ob 22.35

Vojna Foto Tvs



Diana, najina mati: POP TV ob 15.15

Diana, najina mati Foto Pro Plus



Krudovi: POP TV ob 17.05

Film razkrije presenetljivo zgodbo članov družine in še danes pomembnega podjetja, ki ostaja sedmi največji proizvajalec čevljev na svetu.S pomočjo starih posnetkov in fotografij film prikaže začetke zgodbe – tovarne, ki jo je 1894 ustanovil Tomaš Bata, mož, ki je imel čevljarstvo v krvi, čevljar je bil namreč že njegov praprapradedek. Tomaš pa je postal pravi svetovni podjetnik, ki je delo priskrbel milijonom ljudi. Tako je leta 1938 podjetje imelo kar 4300 trgovin s čevlji, 17 tovarn in 65.000 zaposlenih povsod po svetu. Bilo je prvo, ki je proizvodnjo selilo v kraje, kjer je bila delovna sila cenejša.Poveljnik Claus Pedersen je nameščen v Afganistanu. Njegova mlada žena Maria na Danskem skrbi za dom in tri otroke, ki očeta že močno pogrešajo. Med neko rutinsko misijo se Pedersenov vojaški vod znajde v navzkrižnem ognju. Da bi rešil težko ranjenega vojaka, poveljnik prekrši vojaški protokol in sprejme hipno odločitev, ki ima usodne posledice tako za tamkajšnje civilno prebivalstvo kot za Clausa in njegovo družino.Napet, inteligenten in subtilen film, ki dobro kombinira triler s sodno dramo, odlikuje tudi dobra igra.Ob dvajseti obletnici Dianine smrti njena sinova iskreno opišeta materin odnos do njiju in gledalcem pokažeta še nevidene fotografije in posnetke iz Dianinega otroštva.Njeno najbolj poznano delovanje je bilo v kampanjah proti uporabi min, poleg tega je pomagala tudi obolelim za aidsom. Bila je prva znana osebnost, ki se je dotaknila osebe, okužene z aidsom. Princesa Diana je že za časa življenja postala ljubljenka ljudi po vsem svetu in še danes je po vsem svetu poznana kot kraljica ljudskih src.Daleč v prazgodovini živi družina Krudovih. Glavno pravilo glave družine je, da razen za iskanje hrane nikoli ne zapustijo varnega zavetja domače votline, kar gre močno v nos njegovi vedoželjni hčerki Ip.Toda tektonski premiki jih prisilijo, da si poiščejo nov dom, preko nepoznanih dežel pa jih vodi Ipin novi prijatelj. Ob spoznavanju številnih novih čudes in neprestanih nevarnostih se počasi vendarle zbližajo in odkrijejo neverjeten nov svet, poln fantastičnih bitij, in prihodnost, o kakršni niso niti sanjali.