TV namigi: Batman proti Supermanu, Marsovec in Deček z oblaki

Nedelja, 17. maja



Batman proti Supermanu: Zora pravice: Kanal A ob 20.00



Marsovec: Planet TV ob 20.00



Deček z oblaki: TVS 1 ob 15.35

Deček z oblaki FOTO: TVS

Po opustošenju mesta Metropolis v bitki med Supermanom in generalom Zodom se javnost sprašuje, ali naj Supermana slavi kot junaka ali bi se moral predati oblastem. Batman, varuh pravice v Gothamu, Supermana dojema kot nezemeljsko grožnjo za človeštvo, zato se bo z njim spopadel. Medtem ko superjunaka bijeta vojno, pa izprijeni milijarder Lex Luthor kuje podel načrt.Režiser Zack Snyder sicer zna začeti film, tako je prvih 20 minut napetih in navdušujočih, a naslednji dobri dve uri ne držita tempa, poleg tega pa so kritiki filmu očitali mnogo nelogičnosti v zgodbi.Astronavt Mark Watney ostane sam na Marsu, potem ko kolegi iz posadke napačno domnevajo, da je umrl v nevihti, in planet zapustijo brez njega. Mark se tako znajde v zelo slabih razmerah, a je odločen, da se ne bo vdal: poiskal bo način, kako ne umreti od lakote in kako sporočiti na Zemljo, da je še živ.Nenavadno optimističen in humoren film za Ridleyja Scotta je morda manj ambiciozen kot Nolanovo Medzvezdje, a je tako piflarsko simpatičen in dobro odigran, da gledalca prikuje pred zaslon kljub svoji dolžini.Niilas je krasen, občutljiv deček, ki je zelo navezan na svojega očeta. Skupaj živita v Belgiji; kadar je oče doma, se igrata in duhovičita, kadar je Niilas sam, pohajkuje naokrog po »adrenalinskem« parku, kakor sam doživlja prostor sprostitve. Toda njegova mama, ki se je znova poročila daleč na sever Evrope, želi imeti svojega sina na počitnicah ob sebi.Skupaj z očetom organizirata Niiljasov odhod, čeprav to nikakor ni po dečkovi volji. Toda ko deček pride na Laponsko, se nikakor ne more vklopiti v novo okolje in med nove ljudi ...