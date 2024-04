TV namigi: Bella ciao ali adijo, krivica. Pa tudi luzerka ne bom več

Sobota, 27. aprila

Bella ciao (Premiera): TV SLO 1 ob 22.15

Bella ciao. Ita., 2022. Režija: Giulia Giapponesi. Dok. film. 110 min.

Priljubljeni italijanski napev Bella ciao se je razširil s protifašističnim odporniškim gibanjem tik pred Mussolinijevim padcem in še vedno velja za pesem upora proti avtoritarnim režimom po svetu. Prevedena je v več kot 40 jezikov. Od kod pa v resnici izvira?

Režiserka Giulia Giapponesi v dokumentarnem filmu raziskuje, ali so jo res napisali italijanski partizani. Raziskovalce napeva so sledi pripeljale vse do judovskega klezmerja in normansko-francoskega napeva iz leta 1530.

Pesem pa ne glede na izvor prepevajo povsod, kjer se bojujejo proti krivicam. Postala je stalna spremljevalka človeštva v boju za svobodo.

Ne bom več luzerka: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 2018. Režija: Urša Menart. Igrajo: Eva Jesenovec, Živa Selan, Saša Pavček, Špela Rozin, Branko Završan. Drama. 85 min.

S filmom Urše Menart TVS začenja cikel slovenskih filmov, o katerem bo tekla beseda tudi v oddaji Televizorka po koncu filma.

Špela ima diplomo iz umetnostne zgodovine, prekarno službo in fanta, ki sprejme službo v San Franciscu. Za razliko od najboljših prijateljic, ki sta se pred leti odselili iz Slovenije in se ne nameravata vrniti, Špela trmasto vztraja, da bo ostala v Ljubljani. Obetavna prihodnost se izkaže za iluzijo, ko se je prisiljena preseliti k staršem (in babici) ter si poiskati delo prek sposojene študentske napotnice.

Čeprav slovenski, to ni film o depresiji »izgubljene generacije«, temveč o energiji in volji, ki sta potrebni za spremembe. Ne bom več luzerka je generacijski film in ravno tako, kot je pred 20 leti film V leru mladim sporočal, da so takšni tudi oni, bi se lahko njihovi nasledniki po ogledu tega filma odločili, da ne želijo biti »luzerji«.

Ninjababy: TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ninjababy. Nor., 2021. Režija: Yngvild Sve Flikke. Igrajo: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi. Kom. 105 min.

Ninjababy. Foto TVS

Rakel, rahlo nenavadna in precej nedorasla triindvajsetletnica, ugotovi, in to šele v šestem mesecu, da je noseča. Dete, ki raste v njej, je sad samo enega, ne preveč romantičnega večera, ki ga je preživela s študentskim plejbojem. Rakel ob strani stoji njen novi fant, ki ga prav nič ne moti dejstvo, da bo vzgajal tujega otroka.

Ampak Rakel je popolnoma nepripravljena na novo vlogo. Za splav je prepozno, zato začne pripravljati vse potrebno za oddajo otroka v posvojitev. Takrat pa v njeno življenje vstopi Ninjababy, animirani karakter, alter-ego njenega še nerojenega otroka, in jo začne na vse pretege prepričevati, da dela največjo napako svojega življenja. Ninjababy uganja razne vragolije; prileze iz zvezka, skoči v njeno skodelico, ji krati spanec …

Zabavna in trpka zgodba o nedoraslosti in (ne)odgovornosti, ki duhovito in učinkovito vnaša elemente animacije v igrani film, je postala evropska komedija leta 2021.