TV namigi: Ben se vrača, Larry Crowne in To ni bila nobena pesem

Sreda, 20. maja

Ben se vrača: TVS 1 ob 20.05

Larry Crowne: Planet TV ob 20.00

To ni bila nobena pesem, to je bila ena sama ljubezen: TVS 2 ob 20.00

Na jutro pred božičnim večerom Burnsovi pred vrati svojega doma presenečeni zagledajo devetnajstletnega Bena. Holly težko skriva navdušenje nad sinovim nepričakovanim obiskom, hkrati pa jo je tudi strah, da bi Ben, ki je bil na zdravljenju zaradi odvisnosti od mamil, v domačem okolju spet podlegel skušnjavi.Intimna drama o materi, ki v boju, da bi sina rešila iz krempljev zasvojenosti, nikoli ne izgubi upanja, je bila pohvaljena zaradi odlične igre obeh protagonistov – Julie Roberts v vlogi mame in režiserjevega sina Lucasa Hedgesa v vlogi sina.Oskarjevca Tom Hanks in Julia Roberts nastopata v optimistični komediji.Larryja Crowna so pravkar odpustili kot nesrečno žrtev propadajočega gospodarstva in odloči se, da ne bo objokoval usode, ampak bo raje dopolnil svojo pomanjkljivo šolsko izobrazbo na krajevnem kolidžu. Kmalu se spoprijatelji s pisano druščino izobčencev in začne uriti v veščinah javnega govora na tečaju retorike, ki ga vodi Mercedes Tainot.Dokumentarni film o gradnji osrednjega slovenskega kulturnega in kongresnega centra. Cankarjev dom so gradili 1978–1980 in ga dejansko zgradili v 30 mesecih. Gradnja je bila v ostrem nasprotju s takratno zvezno zakonodajo, zato je bila ilegalno dejanje, s tem pa tudi znamenje slovenske upornosti. Pomenila je svojsko uvodno poglavje slovenske osamosvojitve.Dokumentarni film želi predstaviti ta arhitekturni, gradbeniški, logistični, organizacijski, finančni in gotovo tudi politični in kulturni podvig, ki je vplival na novejšo zgodovino Slovencev.