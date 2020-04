TV namigi: Biser Bojane, V senci drevesa in Ob morju

Sobota, 4. aprila

Biser Bojane: TVS 2 ob 20.00



V senci drevesa: TVS 1 ob 22.45

Ob morju: Planet TV ob 23.05

Đorđe Popović, mlad zdravnik iz Beograda, prejme anonimni klic, naj spozna svojega očeta. Đorđe je živel v prepričanju, da je njegov oče mrtev. Odpravi se v Črno goro in mimogrede spozna Lolo, mlado kajterko in hčerko policijskega inšpektorja, ki potuje na Ado Bojano.Film je videti nadvse sodobno, na trenutke pa spominja tudi na turistični oglas za Črno goro. In čeprav je osvežujoče gledati filmski izdelek z območja nekdanje Jugoslavije, ki ga vojna niti ne oplazi, sta scenarij in montaža tako šibka, da se večkrat zdi, da gledamo kako sodobno hrvaško telenovelo.Baldwin in Inga živita v vrstni hišici precej tipično življenje srednjega sloja. Še največ težav jima povzroča sin, ki ga je žena zaradi domnevne nezvestobe vrgla na cesto. Njuno življenje se zaplete, ko se privlačna soseda, nova žena sicer prijaznega Konrada, začne pritoževati nad senco, ki jo na njun vrt meče prelepo košato drevo.Toda to je tam že od nekdaj … Baldwin bi mogoče še popustil, Inga pa nikakor ne. Banalen sosedski prepir obe družini potegne v umazano in nasilno igro. Temačna satira o tem, kako hitro lahko padejo maske civiliziranosti in se poruši ustaljeni družbeni red.Drama, ki jo je režirala Angelina Jolie in zanjo tudi spisala scenarij ter skupaj s takratnim možem Bradom Pittom zaigrala v glavni vlogi, govori o razmerju, ki ga pretrese izguba.Ameriški par sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja potuje po Franciji. Na prvi pogled sta idealen par, toda njun odnos je na veliki preizkušnji, saj se čustveno vedno bolj oddaljujeta ...