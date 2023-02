TV namigi: Bitka med spoloma, Sibel in Zdaj ali nikoli

Sobota, 11. februarja

Bitka med spoloma: Planet TV ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Battle of the Sexes. ZDA, 2017. Režija: Jonathan Dayton. Igrajo: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Sarah Silverman. Bio. film. 130 min.

Biografska drama, posneta po resničnih dogodkih, je navdušila kritike z dovršeno režijo in izjemnim nastopom glavnih igralcev.

V časih začetka seksualne revolucije in gibanj za enakopravnost žensk leta 1973 teniški dvoboj med svetovno prvakinjo Billie Jean King in nekdanjim wimbledonskim šampionom Bobbyjem Riggsom označijo za »bitko med spoloma« – teniška tekma je celo postala najbolj gledan športni dogodek vseh časov. Medtem ko rivalstvo med Kingovo in Riggsom doseže vrelišče, zunaj igrišča vsak od njiju bije bolj osebne in zapletene bitke.

Sibel: TV SLO 1 ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sibel. Koprod., 2018. Režija: Guillaume Giovanetti. Igrajo: Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit Iscan, Meral Çetinkaya. Drama. 100 min.

Sibel Foto Tv Slo

Sibel je petindvajsetletno dekle, ki živi z očetom in sestro v odmaknjeni turški vasici. Skozi leta je prevzela bolj fantovske poteze, tudi zaradi svoje telesne oviranosti – je namreč nema in z okolico komunicira s starodavno žvižgajočo tehniko.

V družbi je zaničevana in odrinjena na rob, zato se hoče dokazati z neumornim lovom na volka, ki se skriva v bližnjih gozdovih. V zakotnem okolju prisotnost volka med vaščani povzroča nemir, strah in vraževerje. Med nastavljanjem pasti za zverino Sibel naleti na ranjenega dezerterja, prvega človeka, ki ne ravna z njo kot z odpadnico.

Zdaj ali nikoli: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Second Act. ZDA, 2018. Režija: Peter Segal. Igrajo: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams, Milo Ventimiglia. Rom. kom. 120 min.

Romantična komedija o ženski, ki se sredi štiridesetih let na dvomljiv način dokoplje do druge priložnosti za uspešno kariero.

Maya že petnajst let živi v Queensu in dela na istem delovnem mestu v tamkajšnji veleblagovnici. Ko dolgo pričakovano napredovanje pred njenim nosom dodelijo nekomu drugemu, s pomočjo lažnega življenjepisa in najboljše prijateljice Joan dobi sanjsko službo v pisarni.

Edina težava je, da o poslu, v katerem se je znašla, ne ve popolnoma ničesar, pa tudi svoje oblačenje in obnašanje bo morala prilagoditi novim razmeram.