TV namigi: Bitka s časom, Možje X in Apollo

Četrtek, 5. decembra

Bitka s časom: Brio ob 20.05

Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti: Planet TV 2 ob 21.00



Apollo: HBO ob 22.00

V seriji bomo priča epskim pustolovščinam mladega pisatelja H.G. Wellsa, ki nas bo popeljal na popotovanje skozi čas s pomočjo časovnega stroja.19. stoletje. Ko Wellsovega karizmatičnega, a psihopatskega prijatelja Johna Stevensona, ki je v resnici zloglasni Jack Razparač, izsledi policija, serijski morilec s pomočjo njegovega časovnega stroja pobegne v sedanjost. Wells se odpravi za njim in pristane v današnjem New Yorku, ki ni prav nič podoben utopiji. Tam naleti na kuratorko Jane, s katero bosta skušala ustaviti Stevensona.V nadaljevanju sage o konfliktu med ljudmi in mutanti se strani znajdeta pred uničenjem, Profesor X in Magneto združita moči in v preteklost pošljeta Wolverina, da bi mlade mutante usmeril na pravo pot in tako preprečil usodni konec.Toda Wolverine kmalu naleti na težave, saj mladi Profesor X ne premore zanj značilne modrosti, vročekrvni Magneto pa hrepeni le po maščevanju.Dokumentarec Rogerja Rossa Williamsa beleži edinstveno preteklost in zapuščino legendarnega newyorškega prizorišča, glasbenega gledališča Apollo na Manhattnu. Kar se je začelo kot zatočišče za marginalizirane umetnike, se je spremenilo v dvorano ponosa zlasti za ameriško temnopolto skupnost.Film prinaša arhivske posnetke, glasbo, komedijo, plesne predstave in vpogled v zakulisje k njegovim uslužbencem ter intervjuje z nastopajočimi in slavnimi osebnostmi.