TV namigi: Bitka za Bahmut, S knjigo po svetu in Hej, učitelji!

Torek, 20. junija

Vzhodna fronta: Bitka za Bahmut (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Slo., 2023. Avtor: Valentin Areh. Inf. odd. 50 min.

Že šestnajst mesecev mineva od začetka vojne v Ukrajini, ki je spremenila svet.

Vojni dopisnik Valentin Areh predstavlja krvave spopade na vzhodni fronti, zlasti za mesto Bahmut. V oddaji bodo objavili slike iz prve bojne črte in pričevanja vojakov, ki jih je vojna zaznamovala za vse življenje. Rusom v zimski ofenzivi, ki se je začela februarja letos, ni uspelo streti ukrajinske obrambe. Ruske sile so izgubile več deset tisoč vojakov. Ukrajinci so začeli protiofenzivo in so že osvojili nekaj ozemlja, ki so ga prej okupirali Rusi, a so tudi sami pri tem utrpeli precejšnje izgube.

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Španija: TV SLO 2 ob 19.50

Write Around The World With Richard E. Grant. VB, 2021. 6/6. Režija: Southan Morris. Dok. serija. 35 min.

S knjigo po svetu z Richardom E. Grantom: Španija. Foto TV SLO

Richard E. Grant pot po krajih, ki so navdihovali pisatelje in pesnike, končuje v Španiji. Pred sto leti je Ernesta Hemingwaya dežela bikoborb tako očarala, da je o njej napisal več knjig. V areni za bikoborbe je raziskoval teme smrti, poguma in tveganja, po izkušnjah med špansko državljansko vojno pa je napisal roman Komu zvoni.

V istem obdobju je Španija pritegnila tudi angleškega pisatelja Laurieja Leeja. Odpravil se je v revno kmečko vasico Almuñecar in pot opisal v popotniškem dnevniku As I Walked Out One Midsummer Morning, ki velja za prvo poročilo o republiki in španski državljanski vojni. To je bila tema, o kateri španski avtorji takrat še niso smeli pisati. Nekoč revne obmorske vasice so se pozneje začele spreminjati v turistično meko. Sodobno življenje na Costi del Sol je J. G. Ballard opisal v napeti kriminalki Cocaine Nights.

Hej, učitelji: TV SLO 2 ob 23.00

Hey! Teachers!. Rus., 2020. Režija: Julia Višnevec. Dok. film. 100 min.

Hej, učitelji. Foto TV SLO

Mlada učitelja Katja in Vasja se odločita preizkusiti v poučevanju književnosti in geografije v manjšem in precej odmaknjenem industrijskem mestu v Rusiji. Polna zanosa in želje po širjenju obzorij mladostnikov naletita na zelo konservativno okolje, prežeto z nacionalizmom, homofobijo, seksizmom, kjer odrasli v šolskem okolju najbolj cenijo poslušnost in disciplino, čeprav so otroci v večini povsem razpuščeni in precej neprepričljivi celo v bralni pismenosti.

Učitelja mladostnikom govorita o človekovih pravicah, feminizmu, tudi ruski politiki, a velika večina jih šolo občuti kot zapor in so do drugačnih mnenj brezbrižni. Pedagoška pot Katje in Vasje se po enem šolskem letu tu konča. A ne čisto brez uspeha.