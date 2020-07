TV namigi: Blaznost, Klub ostrih zob in Farah Diba Pahlavi

Torek, 7. julija



Blaznost: TV SLO 2 ob 21.30



Klub ostrih zob: Fox Crime ob 22.00

Klub ostrih zob Foto Fox

Farah Diba Pahlavi – zadnja iranska cesarica: TV SLO 1 ob 20.50

Farah Diba Pahlavi - zadnja iranska cesarica Foto Tv Slo

Carigrad zajame val političnega nasilja. Hamza, policist na visokem položaju, ponudi Kadiru pogojni izpust iz zapora, če sprejme delo v novi obveščevalni enoti kot zbiralec odpadkov. Kadir sprejme ponudbo in začne zbirati odpadke iz barakarskih naselij ter preverja, ali so med njimi materiali za izdelavo razstrelivV eni od teh sosesk najde Kadir svojega mlajšega brata Ahmeta, ki dela v občinski enoti, zadolženi za odstranjevanje potepuških psov. Ahmet se kljub Kadirovi vztrajnosti noče zbližati z bratom, kar Kadirja privede do kovanja teorij zarote, da bi pojasnil Ahmetovo zadržanost.Klub ostrih zob je serija, ki na novo definira policijske postopke. Ljudje, ki so pobegnili pred ostrimi zobmi velikega belega morskega psa, se združijo in skupaj lovijo morilce. Serija se ne zadržuje v sobi za zaslišanje in forenzičnih laboratorijih, ampak nas popelje na sydneyjske plaže.V skupino spadata detektiva Dan Cooper in Zoe Rawlings, policist Stephen Langley in psiholog Kristof Olsen. Tri leta po grozljivem napadu morskega psa detektiva in bivša ljubimca Zoe in Dan združita moči, da bi rešila umor ženske, ki je bila pogrešana več let.Dokumentarna oddaja je pripoved o življenju nekdanje iranske cesarice in žene zadnjega iranskega šaha Reze Pahlavija – Farah Dibe Pahlavi. Arhivski posnetki in fotografije, nekateri objavljeni prvič, prikazujejo iransko zgodovino in kulturo pred revolucijo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja.Avtorji dokumentarne oddaje Farah Dibo Pahlavi obiščejo tudi v Parizu, kjer živi danes, in jo pospremijo na šahov grob v Kairu.