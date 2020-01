TV namigi: Bob leta, Smrt v hotelu Nile Hilton in Fort Bliss

Sobota, 25. januarja



Bob leta 2019: TVS 1 ob 20.00



Smrt v hotelu Nile Hilton: TVS 1 ob 21.55

The Nile Hilton Incident - Smrt v hotelu Nile Hilton Foto Tvs



Fort Bliss: POP TV ob 21.40

Fort Bliss Foto Pro Plus

Satirična oddaja, v kateri bo podeljeno priznanje za naj izjavo lanskega leta po izboru širše javnosti. Prireditev bo enako kot zadnja leta vodil Jurij Drevenšek pod taktirko Jureta Karasa, ki tudi tokrat informira, komentira, nasmeji in provocira s temami, ki so jih izpostavili nominiranci za Bob leta – od večne »ljubezni« med Ljubljano in Mariborom, do trgovinskih polic, zdrave pameti in nezdravih navad, slovenskih genov in civilizacijskih trendov. Presekano z glasbenimi presenečenji ter koreografijami Edwarda Cluga in Baleta SNG Maribor.Za izjavo leta so sicer nominirani Branko Cestnik, Igor Grdina, Primož Roglič, Ninna Kozorog, Emilija Stojmenova Duh, Marko Lovec, Bronja Žakelj, Ana Duša, Boštjan Narat, Marko Radmilovič.Kairo, tik pred padcem Mubarakovega režima. Noredin in Momo sta tipična detektiva tistega časa – skorumpirana do obisti. Z avtom se počasi prebijata po natrpanih ulicah. Skozi odprto okno poslušata pripombe lokalnih trgovcev, največkrat pa skozenj prileti kuverta z denarjem. Neke noči Noredina pokličejo v luksuzni hotel Nile Hilton, kjer se zbira krajevna elita. V apartmaju najdejo truplo znane popevkarice in Noredina sled pripelje do enega najvplivnejših ljudi egiptovske klike.Odličen film noir izvrstno ujame zatohlost in koruptivnost režima, ki ga je odnesla egiptovska pomlad leta 2011.Odlikovana ameriška vojaška zdravnica in samohranilka Maggie Swann se vrne domov z misije v Afganistanu. Kmalu ugotovi, da je vez z njenim petletnim sinom postala zelo krhka. Ko se bori za ponovno pridobitev njegove naklonjenosti, jo mučijo tudi nenehni spomini na Afganistan.Potem pa novica o novi misiji ogrozi krhkost ravnotežja, ki ga je dosegla ...