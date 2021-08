TV namigi: Bog obstaja, Kung fu panda 2 in Fina gospa

Sreda, 25. avgusta







Štip, malo mesto v sodobni Severni Makedoniji. Vsakega januarja domači duhovnik priredi obred reševanja lesenega križa, ki ga z mostu vrže v reko, za njim pa se požene stotina moških. Tistemu, ki ga bo našel, bo zagotovljena sreča in napredek v novem letu.Naključje hoče, da se tokrat požene v vodo tudi Petrunija, izobražena in nezaposlena samska ženska, ki ji uspe prvi priti do križa. Ostali moški tekmovalci so ogorčeni – kako si ženska upa zmotiti njihov ritual! Režiserka v zgodbi prikaže težave celotne družbe in ob tem ne izgubi smisla za humor.Panda Po je postal pravi zmajski bojevnik, ki s svojimi prijatelji, velikimi mojstri kung fuja, varuje dolino miru. Toda mir v deželi ogroža lakomni in ošabni pav Shen, ki je odločen zavzeti deželo in iztrebiti kung fu. Panda, Tigrica, Opica, Kača in prijatelji morajo narediti vse, da bodo preprečili njegov vzpon.V drugem delu animiranega filma je zgodba malo temačnejša in tudi smešnih situacij je malo manj, kar bo morda odvrnilo najmlajše gledalce. A izvrstno animirani akcijski prizori jemljejo dih.Hyacinth Bucket (Bouquet!!!) gre v svoji želji po perfekciji predaleč in prav to je tisto, kar je lik, ki ga je upodobila odlična Patricia Routledge, najbolj zaznamovalo. Še sreča, da ima mož Richard dobre živce.V prvem delu Hyacinthinega očeta odpeljejo z rešilcem, ker se je poškodoval pri preganjanju mlekarice na kolesu. Hyacinth se vrne s plinarne. Pohotni major jo povabi na ogled svojega cvetja, kjer jo nesramno nadleguje.