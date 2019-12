TV namigi: Boj za slovensko severno mejo, Zarotnica in Preverjeno

Torek, 10. decembra



Boj za slovensko severno mejo: TVS 1 ob 20.50





Zarotnica: TVS 2 ob 21.55

The Conspirator - Zarotnica Foto TVS

Preverjeno: POP TV ob 21.45

Krvavec Foto Matej Družnik/delo

Dokumentarna pripoved postavi v ospredje delovanje generala Rudolfa Maistra in prve slovenske Narodne vlade v Ljubljani za slovensko severno mejo v konfederalni Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so jo slovesno razglasili 29. oktobra 1918. Država je nastala ob koncu 1. svetovne vojne in propadu 50-milijonske avstro-ogrske monarhije in se je takoj znašla pred številnimi izzivi.Posebnost dokumentarnega filma, pod katerega se podpisuje režiser in scenarist Valentin Pečenko, je, da prvič predstavi tudi pogled avstrijske strani ter zakulisno diplomatsko delovanje velike četverice v Parizu in vlogo predsednika Wilsona. V njem nastopijo priznani domači in tuji zgodovinarji ter preučevalci zgodovine.Aprila 1865. Ameriške državljanske vojne je konec, Jug se je predal. A nekateri nočejo sprejeti tega, kar se je zgodilo, in sklenejo zaroto, s katero bi odstranili vrh države. Drugim načrt ne uspe, le John Wilkes Booth umori predsednika Abrahama Lincolna. Ko aretirajo njegove sozarotnike, mladega odvetnika (McAvoy) nagovorijo, naj prevzame obrambo edine ženske med obtoženci (Wright). A mladenič ugotovi, da okoliščine niso naklonjeni resnici ...Film z odlično igralsko zasedbo in relevantno zgodbo je v resnici komentar ameriškega odziva na teroristični napad iz leta 2001, le da je spisan malo preveč črno-belo, da bi se gledalca res dotaknil.Pred sezono so na slovenskih smučiščih preverili, kje imajo najbolj zastarele naprave, kje jim je vendarle uspelo nekoliko posodobiti vlečnice, sedežnice in kako vse to vpliva na ceno smučarskih vozovnic. Kaj delajo na avstrijskih smučiščih drugače in bolje?Preverili so, kako se nekatera podjetja že prilagajajo zakonu o višji minimalni plači na način, da bodo delavci na koncu dobili v roke izplačano enako ali celo nižjo plačo kot sedaj.V Sarajevo so odšli po sledi zgodbe o grozljivih zlorabah otrok v Zavodu za otroke s posebnimi potrebami. Je takih primerov še več?