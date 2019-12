TV namigi: Bojevnica, Zelig in Igre lakote

Petek, 13. decembra



Bojevnica: TVS 2 ob 21.30



Zelig: TVS ob 23.10

Igre lakote: Arena smrti: Planet TV ob 20.00

Halla je petdesetletnica neodvisnega duha, ki za kuliso dnevne rutine živi še eno življenje. Je namreč tudi okoljevarstvena aktivistka, ki jo ljudje poznajo zgolj po vzdevku »Ženska z gore«.Halla se bori proti krajevni industriji aluminija. Njena dejanja postajajo vse drznejša, saj ji uspe zaustaviti pogajanja med islandsko vlado in korporacijo, ki gradi novo talilnico. Ko pa začne načrtovati svoj največji podvig, prejme pismo, ki vse spremeni – odobrili so njeno prošnjo za posvojitev otroka.Lahkoten film, ki pa ne gre zlahka iz spomina.V izmišljenem dokumentarcu spremljamo življenjsko usodo nevrotičnega Leonarda Zeliga (Woody Allen), možakarja, ki je živel v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.Sposoben je bil neverjetnih fizičnih in psihičnih preobrazb. Lahko se je pojavil na katerem koli prizorišču in ob kateri koli slavni osebnosti, med drugim tudi Hitlerju ali Al Caloneju na primer. S to svojo sposobnostjo je izigraval medicinske strokovnjake in samo zdravnica dr. Eudora Fletcher je hotela Zeliga ozdraviti.V bližnji prihodnosti pustošijo lakota, suša in požari. Nova država Panem je razdeljena na prestolnico in 12 območij, iz katerih vsako leto z žrebanjem določijo 24 kandidatov za Igre lakote. Ko je izžrebana 12-letna Prim, se njena pogumna sestra Katniss odloči, da jo bo zamenjala.Še en prikaz postapokaliptičnega sveta, ki ga tokrat krasita barvitost na eni in temačnost na drugi strani. Uvodni film trilogije, posnete po romanih Suzanne Collins, ne pritegne samo najstniških ljubiteljev žanra. Je enostavno zelo dober akcijski film!