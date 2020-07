TV namigi: Bolno srce, Pripravnika in Indiana Jones 3

Sobota, 4. julija



Bolno srce: TV SLO 1 ob 20.00



Pripravnika: POP TV ob 20.00

Indiana Jones 3: Kanal A ob 20.00

Indiana Jones 3 Foto Pro Plus

Lenny je tipičen razvajen mladenič iz hipsterske generacije – ves čas se le zabava, in to z očetovo kreditno kartico, brez limita, seveda. Nekega večera ob prihodu domov z avtom pristane naravnost v domačem bazenu. Očetu, priznanemu srčnemu kirurgu, je vsega dovolj in sinu postavi ultimat – ali bo skrbel za njegovega najstniškega pacienta ali pa bo kreditna kartica blokirana za vekomaj.Lenny nima prav veliko izbire, zato sprejme ponudbo. Prvi stik z mladim pacientom, Davidom po imenu, seveda ni obetaven, predvsem zato ne, ker skupaj trčita dva svetova – Davidov, ki je omejen na operacijske sobe, in Lennyjev svet nočnega glamurja ...Prodajalca Billy in Nick ostaneta brez službe in v želji, da bi na novo definirala svoji karieri, zaprosita za pripravništvo v korporaciji Google. Tam pripravnike razdelijo v dve ekipi, ki tekmujeta med sabo. Zmagovalci bodo dobili službo, poražencem bodo pokazali vrata. Billy in Nick, skoraj internetna analfabeta, se morata spopasti z mlajšimi in mnogo pametnejšimi nasprotniki.Čeprav so številne peripetije zabavne in sta komika v svojem elementu, se pri ogledu ni mogoče znebiti občutka, da film opravičuje brezplačno delo in kljub šalam ne more preseči dejstva, da je zgolj dveurni spot TV prodaje.Tretji film priljubljene sage režiserja Spielberga in scenarista Lucasa se začne z mladim Indyjem (igra ga pokojni River Phoenix), ki sooči gledalce s svojim okusom za pustolovščino, strahom pred kačami in trmasto odločenostjo, da bi zgodovinske najdbe odnesel iz rok koristoljubnežev v muzej, kamor sodijo.Odrasli Indy pride na sled svetemu gralu. Poleg tega ugotovi, da je izginil njegov oče, ki je prav tako iskal Jezusovo čašo. Tokrat mora Indy obračunati z nacisti, na nevarni poti pa ga spremlja lepa umet­nostna zgodovinarka Elsa Schneider.