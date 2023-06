TV namigi: Borštnikovo srečanje, Molite za grešne in Willendorfska Venera

Nedelja, 18. junija



Zaključna prireditev 58. Festivala Borštnikovega srečanja (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Prenos iz SNG Maribor. 65 min.

Letošnji festival Borštnikovega srečanja se bo zaključil na velikem odru SNG Maribor s podelitvijo nagrad najboljšim gledališkim ustvarjalcem. Finale večera bo podelitev Borštnikovega prstana.

Prejemnica prstana je tokrat igralka Nataša Matjašec Rošker. Kot svobodnjakinja je igrala v več kot tridesetih gledaliških uprizoritvah, približno toliko pa jih je nanizala tudi v svojem drugem obdobju, od leta 2007 do danes, kot članica igralskega ansambla Drame SNG Maribor. Za svoje igralske kreacije v gledališču in na filmu je bila nagrajena s številnimi domačimi in tujimi nagradami.

Molite za grešne (Premiera): TV SLO 1 ob 55

Pray For Our Sinners. Ir., 2022. Režija: Sinéad O'Shea. Dok. film. 90 min.

Molite za grešne. Foto TVS

Sinéad O'Shea se vrne v rojstni kraj Navan na Irskem in skozi pričevanja preživelih skuša odkriti, zakaj so ljudje dopuščali nezaslišane zlorabe tistih, ki so bili v družbi najšibkejši in najranljivejši.

Katoliška cerkev je na Irskem do nedavnega imela skoraj popoln nadzor nad državo. Veljalo je nenapisano pravilo, da se o sebi ne sme govoriti, zato je moral tudi odpor potekati po tihem. Vsi, ki so se upali javno spregovoriti o nasilju, so bili izobčeni. Skozi tragične zgodbe žrtev, ki so preživele telesne kazni in druge grozote v materinskih domovih in šolah, spoznavamo odnose med ljudmi in hierarhijo v irski družbi.

Willendorfska Venera: gola resnica (Premiera): TV SLO 2 ob 20.10

Venus Von Willendorf - Die Nackte Wahrheit. Avstrija, 2022. Dok. odd. 50 min.

Willendorfska Venera: gola resnica. Foto TVS

Willendorfska Venera, umetelno izrezljan kipec gole ženske bujnih oblin izpred 29.000 let je nema priča življenja v starejši kameni dobi. Nihče ne ve, kdo je bil njen snovalec. Ali pa je bila snovalka?

Ko jo je Facebook na svojih straneh prepovedal, je postala prava spletna senzacija. Kipec gole ženske pa je več kot le to, je tudi priložnost za novo razlago sobivanja moških in žensk v kameni dobi.