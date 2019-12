TV namigi: Božiček in druščina, Revni, vendar bogati in Besede in slike

Torek, 24. decembra



Božiček in druščina: TVS 1 ob 20.05



Revni, vendar bogati: Kino ob 20.00

Besede in slike: TVS 2 ob 21.55

Na lepem iz neznanega razloga zboli vseh dvaindevetdeset tisoč Božičkovih škratkov, ki na božični večer pripravijo in zavijejo darila za vse otroke. Božič je pred vrati, zato mora Božiček nujno nekaj ukreniti, da otroci na božični večer ne bodo ostali brez daril. Hitro vpreže jelenčke in se s sanmi spusti na Zemljo, v Pariz.Odločen je, da bo poiskal zdravila za vseh svojih dvaindevetdeset tisoč pomočnikov in tako rešil božič. A ker nima prav nobenih podobnih izkušenj, se v mestu sprva ne znajde ...V italijanski vasici Torresecca vsi vedo, da je družina Tucci revna. Denarja resda nimajo veliko, a so Tuccijevi kljub temu neizmerno srečni. Vse to se spremeni, ko nekega dne na državni loteriji zadenejo glavni dobitek sto milijonov evrov.Preselijo se v luksuzni apartma hotela v Milanu in brezbrižno zapravljajo, kot bi ne bilo jutrišnjega dne. Ko se nekdo iz družine Tucci zaljubi v natakarico, ki sovraži bogataše, se mora družina začeti pretvarjati, da so revni ...Profesor angleškega jezika Jack in Dina, profesorica umetnosti in likovne vzgoje, se privlačita, a si gresta tudi malo na živce. Ker imata tudi vsak svoj predmet, pritegneta v spopad še dijake, ki se postavijo eni na Jackovo, drugi na Dinino stran. Bitka je neizprosna, vendar ju obenem tudi zbliža.Banalen spor, ki bi mu še filozofi težko prišli do dna, žene lahkotno romantično zgodbo do zanimivih, a predvidljivih situacij.