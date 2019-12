TV namigi: Božična dežela, Zapoj in Ko spregledaš

Sreda, 25. decembra

Božična dežela: TVS 1 ob 20.05



Zapoj: POP TV ob 20.00

Ko spregledaš: TVS 1 ob 22.50

Helenin mož Henri odide z mlajšo žensko. Helenina najboljša prijateljica Uli jo tolaži in predlaga, da skupaj preživita božič na kmetiji, kjer se ukvarjajo z organsko pridelavo hrane. Nesrečna Helena sprejme povabilo. Ženski se veselita staromodnega praznovanja v ženski družbi na vasi. Toda kmetijo ima v najemu mlajši par, Ture in Unna, začetniška kmetovalca, ki se trudita pridelovati naravno hrano in ki prvič vabita ljudi v goste ...Lepa in preprosta pripoved o božičnih praznikih.Buster Moon je uglajena in galantna koala, ki upravlja nekdaj veličastno gledališče. Ker je zabredel v rdeče številke, želi organizirati iskanje talentov, da bi znova privabil obiskovalce. A zaradi tiskarske napake oglasi ponujajo izjemno visoko denarno nagrado za zmagovalca in na avdicijo se zgrne množica bolj ali manj talentiranih kandidatov.Med njimi so tudi gorila iz mafijske družine, mama pujsa, zelo sramežljivi slon in drugi posebneži, ki se morajo soočiti s svojimi strahovi, da bi uresničili svoje sanje.Priznani in uspešni pisatelj Bill Oakland je v hudi prometni nesreči izgubil vid, njegova žena pa je umrla. Zdaj je skrušen, osamljen in zagrenjen. Ko je Suzanne Dutchman prisiljena opravljati javna dela kot pogojno kazen zaradi sodelovanja pri prevarantskih poslovnih dejavnostih svojega moža, se njuni življenji usodno prepleteta.Suzannin svet razkošja in privilegijev se obrne na glavo, ko se mora ubadati z Billovim cinizmom, večnim nerganjem in odkrito nesramnim vedenjem.