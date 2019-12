TV namigi: Božična večerja, Niti besede in Tednik

Ponedeljek, 9. decembra



Božična večerja: TVS 2 ob 22.55



Niti besede: Kanal A ob 20.00

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Drama o tem, kako se za fasado na videz srečne družine skriva kopica neurejenih odnosov in kako za uglajenimi družinskimi protokoli tlijo neizpolnjena poželenja. Božično večerjo je napisal Miha Mazzini, dogaja pa se na božični večer.Iva Krajnc je Julija, ki izve veselo novico, da je noseča. A ravno tisti dan ji partner Jure (Uroš Fürst) pove, da jo zapušča. Julija se vseeno odloči slediti družinskemu protokolu in se sama odpravi na božično večerjo k svojim staršem (Milena Zupančič in Ivo Ban). A tudi njun zakon je le na videz urejen.Tolpa tatov ukrade redek dragi kamen, a dva člana tolpe izmakneta kamen vodji tolpe Patricku in izgineta.Deset let kasneje zdravi ugledni psihiater Nathan Conrad hčerko enega od roparjev, moteno mladenko Elisabeth. Ko je Patrick izpuščen iz zapora, ugrabi Nathanovo hčerko, zato mora Nathan od Elisabeth izvedeti skrivno številko, s pomočjo katere bo Patrick našel dragi kamen. Nathan se mora odločiti, kako zelo je pripravljen kršiti svoja moralna načela, da bi rešil hčer iz krempljev ugrabiteljev in prodrl v nočno moro, ki se odvija v Elisabethini glavi.Razmere v nekaterih bolnišnicah so na robu katastrofe. Pridobili smo posnetke, kako onkološkim bolnikom dajejo kemoterapijo kar na hodniku, za cel oddelek bolnikov s črevesnimi boleznimi pa je na voljo le eno stranišče.Starši mladega moškega od policije terjajo pojasnila, zakaj ta njegovo smrt obravnava kot samomor, ne pa kot umor. Zakaj je tožilka za poskus uboja policista in taksista zahtevala le šest let zapora?V Ljubljani se prek platforme Airbnb oddaja kar 10 tisoč postelj. Tudi to močno vpliva na višanje cen najemnin stanovanj, poleg tega se velik delež oddaja na črno. Bo država s spremembo stanovanjskega zakona uredila to področje?