TV namigi: Brecht, Odpisani in Tednik

Ponedeljek, 1. junija



Brecht: TVS 2 ob 22.55



Odpisani: Kino ob 20.00

Odpisani Foto Pro Plus



Tednik: TVS 1 ob 20.00

Ženska z masko. Foto: Shutterstock

Miniserija predstavlja življenje in delo Bertolta Brechta (1898–1956), ki velja za enega najpomembnejših nemških dramatikov in teoretikov gledališča 20. stoletja.Brecht je bil tudi pesnik, režiser, igralec, aktivist in pacifist. Prihajal je iz premožne družine, a se je že v mladosti oddaljil od svojega stanu. V spominih je zapisal, da je zapustil svoj razred in se pridružil malim ljudem. V prvem delu spremljamo nemškega pesnika in dramatika od gimnazijskih let v Augsburgu do let pred drugo svetovno vojno in bega pred nacisti.John Niles je nekdanji Cijin agent, ki mu nekega dne zamaskirani napadalci ugrabijo ženo in sina. Če ju želi še kdaj videti, mora izpolniti ukaze ugrabiteljev, ki od njega zahtevajo nemogočo misijo. Da bi rešil svojo družino, mora John umoriti predsednika. Tako se John za pomoč obrne na svojega nekdanjega mentorja Pricea, da bi razkrinkal tajno misijo in preprečil predsednikov umor.Kritiki so zapisali, da film ni primeren za nikogar drugega kot moškega s pivom v roki, ki ima nekaj ur časa odveč.Starši in učitelji vlado pozivajo, naj omogoči, da se vsi šolarji čim prej vrnejo v šolske klopi, in to brez mask in fizične razdalje.Sindikalistka, glasbenik, policist ... Ti posamezniki so postali tarča nekaterih medijev le zato, ker so opozorili na sporne politične poteze ali se zgolj fotografirali na protestih. Kje je meja med svobodo govora in žaljivim obračunavanjem na osebni ravni?Maske da ali ne? Kako učinkovite so v resnici, ali imajo doma sešite sploh kakšno funkcijo in ali lahko nepravilna uporaba res povzroči več škode kot koristi?