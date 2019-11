TV namigi: Brez pomisleka, Do zadnjega diha in Kot lučka v vetru

Brez pomisleka: TVS 2 ob 21.05



Do zadnjega diha: TVS 1 ob 23.10

Kot lučka v vetru: POP TV ob 0.20

The Commune je improvizacijska skupina, ki pred zvesto publiko na majhnem odru izvaja besedne bravure in fizične skeče že dobrih deset let. Vodi jih Miles, ki se preživlja z učenjem bodočih improvizatorjev. V skupini najbolj izstopata Jack in Samantha. Vsi so dobri prijatelji, saj si delijo tudi stanovanje. In tako od večera do večera, čakajoč na veliki preboj. Nekega večera pred predstavo završi med skupino – v občinstvu so uredniki omenjene oddaje in iščejo nove talente.Iskren pogled na vprašanja o egu, prijateljstvu in žrtvah v svetu komedije.Klasika francoskega novega vala Do zadnjega diha je prvi film Jean-Luca Godarda, ki je v naslednjih letih postal najdrznejši zagovornik ustvarjalnih svoboščin francoskega novega vala. Zgodba romantične kriminalke se začne z Michelom, mladim nepridipravom, ki je pravkar ukradel avto in ustrelil policista, ki ga je preganjal. Na begu pred policijo poišče ameriško ljubimko Patricio, ki na ulicah Pariza prodaja časopis New York Herald Tribune.Rip Porter je zaradi pijanega nasilja nad ženo pristal v zaporu. Sedem let kasneje pride iz zapora trezen in spremenjen. Žena Wendy mu pove, da je po njegovem odhodu v zapor rodila sina in ga dala v posvojitev premožnim Campbellovim, pri tem pa ponaredila Ripov podpis. Rip je odločen takoj zahtevati skrbništvo nad sinom.Drama raziskuje različne vidike starševstva skozi realistično prikazano življenje revne družine Porter in privilegirane družine Campbell. Film pogumno razkriva človeškost v vsakem liku, ki nas opominja, da je lahko vsakdo najboljša in najslabša različica sebe.