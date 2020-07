TV namigi: Brezmejno, John Carter in Neronov dosje

Nedelja, 5. julija



Brezmejno: TV SLO 1 ob 22.10

John Carter: Planet TV ob 22.20

tvspored-service John Carter Foto Planet TV

Neronov dosje – po sledeh antične zarote: TV SLO 2 ob 20.00

tvspored-service Neronov dosje - po sledeh antične zarote Foto Tv Slo

Filmska pripoved potuje po mejah srednje Evrope in spoznava ljudi, ki živijo ob slovenski meji z Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo. Njihove osebne zgodbe so hkrati pričevanja o vplivu mej na življenje posameznika. Kako meje nastanejo in kako se spreminjajo? Ali lahko obstaja država brez meja? Lahko postavimo meje čustvom, mislim, odnosom, jezikom in idejam?Lirična besedila pesnika Aleša Štegra pripovedujejo o morju, gorah, rekah, gozdovih in nižinah. Vse se spreminja, nič ne ostaja enako, niti meje, ki bežijo mimo kot peščene sipine, dokler nazadnje ne izginejo v nič. Izjemen glasbeni prispevek k filmu pa so dodali Nino de Gleria, Jelena Ždrale in vokalistka Brina Vogelnik.John Carter je nekdanji častnik vojske ameriškega Juga, ki se nepojasnjeno znajde na Marsu. To je zelo raznolik planet, ki ga poseljujejo več kot trimetrski barbarski domorodci. Ti ga ujamejo in pošljejo v gladiatorsko areno. Ko pobegne, skuša najti pot nazaj na Zemljo, a spozna lepo princeso Dejah, ki potrebuje njegovo pomoč. Kmalu se Carter znajde sredi vojne med orjaškimi Marsovci in humanoidnim plemenom, ki mu pripada tudi Dejah.Popkorn zabava, v kateri mora glavni junak premagati pošasti in hudobneže, bo všeč ljubiteljem staromodnih filmov, ki še niso premogli cinizma.Neron, zloglasni rimski cesar, velja za psihotika, ki je dal požgati Rim in zagrešil umore matere, soproge in na tisoče kristjanov. Je Neron res dal požgati Rim? Je bil res posebej sprevržen ali se je vedel kot drugi vladarji in je bilo vse le zarota zoper njega?V tej igrano-dokumentarni oddaji zgodovinarji, psihologi, kriminalisti in toksikologi z empiričnimi preizkusi in na podlagi dognanj sodobne znanosti razpletejo mrežo laži in intrig.