TV namigi: Britanske princese, Elizabeta in Utoya

Sobota, 18. julija



Nepozabna noč britanskih princes: TV SLO 1 ob 20.00



Elizabeta: Zlata doba: Planet TV ob 22.35

Elizabeta: Zlata doba Foto Planet TV

Utoya, 22. julija: TV SLO 1 ob 22.55

Utoya, 22. julija Foto Tv Slo

8. maja 1945 je razglašena zmaga nad nacistično Nemčijo in Britanci se prepustijo neizmernemu veselju. Da bi občutili vznemirljivo dogajanje na ulicah, princesi Elizabeth in Margaret zaprosita starše za izhod iz palače. Kraljica nad tem ni navdušena, kralja pa zanima, kaj ljudje mislijo o njem, zato upa, da se bosta hčerki vrnili s kopico odzivov. Nazaj v palačo naj bi se vrnili do enih ponoči, a najprej se spremstvu izmuzne Margaret, nato pa še Elizabeth.Režiser se je zgodovinske teme lotil s humorjem, v vlogi kralja in kraljice pa boste prepoznali Ruperta Everetta in Emily Watson.Zgodovinska drama spretno izriše portret angleške kraljice Elizabete I, ženske, bojevnice in kraljice, ki je bila ves čas razcepljena med potrebami in dolžnostmi. Cate Blanchett vrhunsko ponotranji lik kraljice, ki mora zatirati svojo ženskost, zato da bi kraljevina ostala neomajna.Ko na njen dvor stopi drzni pustolovec Raleigh, ki ga je upodobil Clive Owen, njena notranja bitka postane še bolj silovita.Kamera spremlja Kajo, ki skuša najti sestro, medtem ko po blatnem otoku kaotično tekajo njeni vrstniki, v bližini pa odmevajo streli Andersa Breivika. Film pretresljivo ponazori stisko in travmo, ki jo preživljajo otroci, hkrati pa storilca potisne v ozadje, da sta on in njegova bolna ideologija zgolj stranski lik, ki si ne zasluži niti bližnjega plana niti imena.