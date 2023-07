TV namigi: Butalci, Teden morskih psov in Vesoljski kavboji

Ponedeljek, 24. julija

Butalci: TV SLO ob 22.50

Slo., 2018. Režija: Aljaž Bastič. Igrajo: Jurij Drevenšek, Marjan Bunič, Tanja Ribič, Gregor Čušin, Jure Ivanušič. TV-muzikal 30 min.

Vsi vemo, kaj so Butale in kdo jih naseljuje, ljudje, ki se imajo za zelo pomembne in pametne: cvet modrosti v njih je skrit! Ko cenjeni župan Mihcasti Kimpež odkrije, da je ponoči nekdo oropal občinsko blagajno – je to strašna reč! Ožje občinsko vodstvo na dolžnost pokliče butalskega policista Gregorja Brezhlačnico. Ta se obveže, da bo ujel razbojnika Cefizlja, pa četudi vsi vedo, da je zadavil že sedem ljudi in tri ženske. A pot do zmage ni tako lahka, v Butalah je pamet v resnici redek gost …

Scenarij je nastalpo izvirni zgodbi Frana Milčinskega, glasbo pa je ustvaril skladatelj Leon Firšt.

Teden morskih psov: Discovery ob 23.00

Shark Week. ZDA, 2023. Dok. odd. 60 min.

Teden morskih psov Foto Discovery

Jason Mamoa, priljubljen igralec, superjunak in naravovarstvenik, je letos zvezdnik, ki povezuje že 35. teden morskih psov na kanalu Discovery. To je sedemdnevno raziskovanje navad in obnašanja teh izjemnih plenilcev. V oddajah predstavijo tudi delo priznanih morskih biologov in znanstvenih ustanov ter redke posnetke, ki nastanejo, ko raziskovalci živali spremljajo na oddaljene kraje, kot sta Južna Afrika ali Nova Zelandija.

Vsak dan bo ob 23.00 na sporedu ena oddaja in med njimi so letos naslednje premiere: Nezemeljski morski psi: Čudoviti novi svetovi (24. 7.), Pošastne kladvenice: Ubijalski nagon (28. 7.), Čeljusti proti megalodonu (30. 7.).

Vesoljski kavboji: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Space Cowboys. ZDA, 2000. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, James Cromwell. Akc. film. 145 min.

Vesoljski kavboji Foto Pro Plus

Ruski komunikacijski satelit se zaradi napake v sistemu začne vračati na Zemljo. Nasa ima samo nekaj tednov časa, da satelit zaustavi. Nekdanji testni pilot Frank Corvin edini pozna staro tehnologijo, s katero je bil satelit zgrajen, zato ga pokličejo na pomoč. Toda Frank je v vesolje pripravljen poleteti le, če gredo z njim tudi trije kolegi, s katerimi je pred štiridesetimi leti že sodeloval v letalski ekipi.