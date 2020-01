TV namigi: Callasova o Marii, Most vohunov in Skyfall

Nedelja, 5. januarja



Callasova o Marii: TVS 2 ob 21.10

Most vohunov: Planet TV ob 20.00



Skyfall: Kanal A ob 20.00

Film razkriva življenjsko in umetniško zgodbo Marie Callas (rojene Maria Anna Sophia Cecilia Kalogeropoulos), najslavnejše operne dive vseh časov. Neki kritik je dejal, da je gospa Callas nazivu primadona povrnila nekdanji ugled. Leonard Bernstein jo je imenoval »čista elektrika«. Callasova pa se je v filmu med drugim opisala takole: »V meni sta dve osebnosti – Maria in La Callas«. La Callas, ki je postala La Diva, je prepričala mlado Mario, da se je odpovedala željam po običajnem življenju in družinski sreči.Številni intervjuji, nekateri so objavljeni prvič, se prepletajo z njenimi intimnimi pismi, s fotografijami in z arhivskimi posnetki iz umetniškega in zasebnega življenja.Jamesa Donovana (Hanks), zavarovalniškega odvetnika, določijo, da bo na sodišču zagovarjal Rudolfa Abela (Rylance), obtoženega, da je ruski vohun. Donovan se sicer trudi z obrambo, a uvidi, da je sistem zastavljen proti njemu. Primer sicer izgubi, a mu sodnika uspe prepričati, naj obsojenca ne obsodi na smrt. Ko v Sovjetski zvezi zajamejo ameriškega pilota, se Cia spet obrne na Donovana ...Formula vohunskih filmov v času hladne vojne je bila svojčas precej pogosta, a Stevenu Spielbergu je s pomočjo odličnega scenarija bratov Cohen in pedantne igre Toma Hanksa uspelo žanru vdihniti novo svežino in ga narediti tudi globoko aktualnega.Po katastrofalni operaciji v Istanbulu je James Bond ostal pogrešan. Hkrati so se na internetu pojavile identitete vseh tajnih agentov MI6. Zato se sprožijo vprašanja, ali je M sposobna za vodstvo tajne službe. Takrat se prikaže Bond in M ga pošlje na lov za hekerskim teroristom Raoulom Silvo.Daniel Craig se v tretje preizkusi v vlogi najbolj znanega tajnega agenta, režiserski stolček pa je tokrat zasedel Sam Mendes, ki vključi vse značilne elemente franšize.