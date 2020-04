TV namigi: Carmen in Lola, Ne grem na koleno in Biti obveščen

Sreda, 8. aprila



Carmen in Lola: TVS 1 ob 20.05



Ne grem na koleno: TVS 2 ob 21.00

Ne grem na koleno FOTO: TVS



Biti obveščen: Planet TV 2 ob 18.15

Biti obveščen FOTO: Nicola Dove

Carmen živi v romskem naselju v predmestju Madrida. Tako kot vse druge romske ženske, kar jih pozna, je tudi njej usojeno življenje znotraj skupnosti, kjer se drug za drugim izmenjujejo nešteti rodovi: poročila se bo in rodila čim več otrok.Vendar nekega dne spozna Lolo, nenavadno romsko dekle, ki sanja o študiju na univerzi, po zidovih riše grafite, všeč pa so ji punce. Carmen in Lola hitro razvijeta vzajemno skladen odnos in njune skupne sanje so pot, ki ju bo neizogibno vodila v izobčenje iz obeh njunih družin v tradicionalni in nazadnjaški skupnosti.Kaj imajo skupnega prostovoljno gasilstvo, Dalmacija, Johnny Cash, Jože Potrebuješ in zanikanje pravega sebe? Film, v katerem ne boste videli in slišali nič novega. Film o slovenski zabavni glasbi, edini zvrsti, ki brez subvencij, jamranja in reklame živi le od odobravanja odjemalcev.Kaj se zgodi, ko gredo glasbeni kritiki in umetnostni teoretiki spat? Kaj se zgodi, ko se uredniki radijskih postaj prenehajo pretvarjati, da je naš godbeni mainstream na frekvenci s svetovnim? Kaj se zgodi, ko študentarija zavrže pozo urbanih progresivcev in se prepusti na novo odkritim koreninam? Prižgejo se agregati gasilskih veselic in zadoni slovenska zabavna glasba.Gre za politično satiro o ameriško-britanskih pripravah na napad na Irak.Simon Foster je minister Velike Britanije za mednarodni razvoj, ki povzroči ogorčenje, ko pomotoma omeni možnost vojaškega posredovanja na Bližnjem vzhodu. Fanatičen in brezobziren direktor za komuniciranje Malcolm Tucker mora zato Fosterja poslati na nalogo v Washington, kar pa se izkaže za veliko napako.Čeprav ni izrecno poudarjeno, je jasno, da gre za čas Tonyja Blaira in njegovega manipuliranja z mediji ter manipuliranje z dejstvi Georgea W. Busha, Dicka Cheneyja in Donalda Rumsfelda. Tukaj so zloglasni Blairovi spindoktorji, prirejanje obveščevalnih poročil, farsa glasovanja v Združenih narodih in manipuliranje z BBC-jem.