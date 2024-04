TV namigi: čas za prvo ljubezen in zadnji obračun ...

Petek, 5. aprila

Poletje '85: TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Été 85. Fr., 2020. Režija: François Ozon. Igrajo: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi. Drama. 105 min.

Film Françoisa Ozona, postavljen na obalo Normandije sredi osemdesetih let, je grenko-sladka zgodba o prvi ljubezni, polna sonca, glasbe in prekipevajočih čustev.

Alexis je šestnajstleten fant iz delavske družine, ki v vročih poletnih dneh razmišlja o prihodnosti. Ko ga nekega dne na jadrnici nepričakovano zajame vihar, spozna dve leti starejšega Davida, ki ga reši pred nevarnostjo. Premožni David Alexisa povabi domov, mu priskrbi službo v mamini trgovini ter ga začne zasipati z darili in pozornostjo. Fanta postaneta nerazdružljiva in vse kaže, da bo poletje, polno drznih najstniških podvigov in prebujajoče se seksualnosti, v vseh pogledih sanjsko. A kaj, ko se sanje v teh burnih letih zdijo tako lahko uresničljive – pa ne samo tiste o ljubezni, ampak tudi o smrti …

V dolini nasilja (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

In a Valley of Violence. ZDA, 2016. Režija: Ti West. Igrajo: Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone, Karen Gillan. Akc. vestern. 140 min.

V dolini nasilja. Foto Kanal A

Na poti v Mehiko se potepuh Paul (Ethan Hawke), čigar najboljši prijatelj je njegov pes, odloči poiskati zatočišče v Dentonu, oddaljenem mestu z zloglasnim vzdevkom Dolina nasilja. To nekoč priljubljeno rudarsko mesto je zdaj tako rekoč zapuščeno in je dom odpadnikom, ki se skrivajo pred zunanjim svetom. Najbolj okruten med njimi je Gilly (James Ransone), šerifov (John Travolta) sin in njegov namestnik, ki verjame, da je nedotakljiv. Paul in Gilly drug do drugega takoj začutita nestrpnost, kar se kmalu sprevrže v smrtonosni obračun, ki celotno mesto pahne v vrtinec nasilja ...

Sodobni vestern, pri katerem bodo poznavalci opazili marsikatero podobnost z Johnom Wickom.

Podelitev Glazerjevih nagrad (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Prenos iz Maribora. 65 min.

Podelitev Glazerjevih nagrad. FotoTVS

Glazerjeve nagrade, poimenovane po slovenskem pesniku Janku Glazerju, ki je večino svojega ustvarjalnega življenja preživel v Mariboru, so priznanja MO Maribor za življenjsko delo ali za posamične vrhunske dosežke na področju kulture.

Glazerjevo nagrado za življenjsko delo v letu 2024 prejme akademska slikarka Ida Brišnik Remec. Glazerjeve listine za posamezne dosežke prejmejo Uroš Dokl, Gregor Pratneker in Nika Gorič.

Črni Orfej: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Orfeu negro. Koprod., 1959. Režija: Marcel Camus. Igrajo: Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de Oliveira, Léa Garcia. Drama. 100 min.

Črni Orfej. Foto TVS

Svetovna filmska senzacija s konca 50. let antični mit o Orfeju in Evridiki prestavi v svet brazilskih favel, bossa nove in karnevala.

Orfej je mlad vrhunski glasbenik v brazilski prestolnici Rio de Janeiro, ki po izginotju Evridike, svoje velike ljubezni, to zaman poskuša oživiti v starodavnem ritualu in jo po svoji lastni krivdi tudi drugič izgubi.

Ob nastanku je film z živahnimi ritmi modernega glasbenega sloga bossa nove, slikovito vizualno podobo in nalezljivim karnevalskim vzdušjem navdušil občinstvo po vsem svetu in iz novega glasbenega sloga, ki se je rodil v revnejših družbenih slojih v Braziliji, ustvaril svetovno senzacijo.

Čeprav sodi v kanon svetovne kinematografije, so film v zadnjem času kritizirali zaradi evropocentričnega pogleda na življenje v brazilski faveli. Tamkajšnji prebivalci so prikazani kot otroški, nedolžni, senzualni ljudje, ki pojejo in plešejo, družbeno-politični problemi pa v filmu niso navzoči, govorijo kritiki. Kljub temu filmu ni mogoče oporekati statusa klasike in mojstrovine v žanru muzikala.