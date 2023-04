TV namigi: Časovna zanka, Roke nad mestom in Veliki Lebowski

Petek, 21. aprila

Časovna zanka: Planet TV ob 22.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Looper. ZDA, 2012. Režija: Rian Johnson. Igrajo: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano, Noah Segan. Akc. film. 140 min.

Kansas 2044. Svet je podoben današnjemu, le da je bolj umazan in nevaren. Do leta 2070 izumijo potovanje skozi čas, a je prepovedano, tako da ga uporabljajo le kriminalci. Naročniki umora pošljejo žrtve v preteklost, kjer jih pričaka najeti morilec, jih umori in se znebi trupla. Eden takih morilcev je Joe (Gordon-Levitt). A nekega dne ga kot naslednja žrtev pričaka on sam iz prihodnosti (Willis).

Svež, inteligenten pristop k potovanju skozi čas, zgodba, ki se ne zateka k obratom vrste deus ex machina, privlačna akcija in odlična igra naredijo iz Časovne zanke enega ZF biserov zadnjega časa.

Roke nad mestom: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Le mani sulla citta. Ita., 1963. Režija: Francesco Rosi. Igrajo: Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti, Angelo D'Alessandro, Carlo Fermariello. Drama. 105 min.

Roke nad mestom Foto Tv Slo

Izjemen italijanski politični film o korupciji je delo Francesca Rosija, enega od največjih avtorjev italijanske povojne kinematografije.

V revni neapeljski četrti se nekega dne nenadoma zruši stanovanjska stolpnica in pod seboj pokoplje številne nedolžne žrtve. Globoko pretreseni meščani zahtevajo, da oblasti najdejo krivca za tragično nesrečo. Komunistični mestni svetnik De Vita je ogorčen zaradi dogodka in sproži preiskavo. Odkrije korupcijsko mrežo, v katero so vpleteni politiki in nepremičninsko podjetje. A to je le vrh ledene gore ...

Veliki Lebowski: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Big Lebowski. ZDA, 1998. Režija: Joel Coen. Igrajo: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston. Kom. 140 min.

Veliki Lebowski. Foto Pro Plus

Ničvredni, brezposelni, a prisrčni in miroljubni Lebowski, ki ga kličejo Model (The Dude), nekega dne ob vrnitvi v svoj dom najde gangsterje in uničeno preprogo, nad katero so se ti znesli v njegovi odsotnosti.

Ko začne raziskovati, zakaj je bil prav on tarča nepričakovanega visokega obiska, ugotovi, da so ga zamenjali z milijonarjem, ki nosi enako ime kot on. Model se s prijatelji odpravi na epopejsko pot, katere glavni cilj je maščevati uničeno preprogo.