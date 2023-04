TV namigi: Če boš ubijal, me pokliči, Obrazi zgodovine in Znoj

Torek, 4. aprila

Če boš ubijal, me pokliči (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Si tu tues, appelle-moi. Fr., 2022. Režija: Eduardo Febbro. Dok. odd. 60 min.

Kolumbijski in mehiški karteli slovijo po tem, da svojo vladavino vzpostavljajo s skrajnim nasiljem. Pri tem imajo nezanemarljivo vlogo njihovi odvetniki, ki predstavljajo najpomembnejšo vez med podtalnim svetom trgovine z mamili in orožjem ter mehiškimi sodnimi in političnimi oblastmi.

O tem, zakaj so branili nekatere najbolj zloglasne latinskoameriške trgovce z mamili in kako jim je kljub temu uspelo ohraniti integriteto, v dokumentarnem filmu spregovorijo tudi nekdanji odvetniki Pabla Escobarja, Amada Carilla Fuentesa in Joaquína »El Chapa« Guzmána.

Obrazi zgodovine: Kleopatra (Premiera): TV SLO 2 ob 19.40

The Faces of History. 2022.1/6. Dok. serija. 40 min.

Obrazi zgodovine: Kleopatra. Foto TVS

Nekatere zgodovinske osebe niso utonile v pozabo, temveč so se ohranile v naši zavesti. Toda ali se današnje predstave ujemajo z resničnostjo? Zares vemo, kakšen je bil njihov značaj, videz?

Dokumentarna oddaja se poglobi v življenje Kleopatre, Ivane Orleanske, Marka Pola, Shakespeara, Miklavža in device Marije. Igralec Derek de Lint se poda po njihovih sledeh, odkriva najnovejše znanstvene ugotovitve in nam jih približa, kot nam jih ni še nihče doslej. Pri raziskovanju mu pomaga zgodovinarka Saskia Noot. Skupaj zbirata podatke, ki 3D-oblikovalcu Mau pomagajo rekonstruirati pravi obraz zgodovinskih osebnosti.

V prvem delu se Derek in Saskia podata po sledeh egipčanske kraljice Kleopatre. Na različnih koncih sveta zbirata podatke o slavni kraljici, ki je zapeljala kar dva mogočneža svojega časa: Julija Cezarja in Marka Antonija. Je bila res takšna, kot si jo predstavljamo? Mao oblikuje njeno podobo na podlagi njenih doprsnih kipov in podatkov, ki sta jih Derek in Saskia zbrala pri strokovnjakih.

Znoj: TV SLO 2 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sweat. Pol., 2020. Režija: Magnus von Horn. Igrajo: Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra Konieczna, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Orpinski. Drama. 110 min.

Znoj. Foto TVS

Film Znoj pripoveduje zgodbo treh dni v življenju Sylwie Zając, poljske motivatorke fitnesa, ki si je na spletu ustvarila ime in kariero. Čeprav ima na stotine sledilcev, sodeluje s poštenimi partnerji in ima veliko prijetnih znanstev, je v bistvu osamljena in išče iskrena čustva, pravo intimno življenje, v katerem bi uživala.

Med razgibanimi nastopi se giblje graciozno in na videz samozavestno, a njeni hladni nasmeški pripovedujejo drugo zgodbo kot celotna podoba; skozi široko razprte modre oči zaslutimo strah in tesnobo in dobimo občutek, da se bo vsak čas zlomila …