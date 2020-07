TV namigi: Četverica proti banki, Teorija vsega in Maščevanje

Sobota, 25. julija





Četverica proti banki: TV SLO 1 ob 20.05

Teorija vsega: Planet TV ob 22.00



Maščevanje: Kanal A ob 22.10

Maščevanje Foto Pro Plus

Peter, Max in Chris potrebujejo denar, saj jih je banka opeharila pri investicijskih špekulacijah. Peter, igralec, živi v stari slavi in počasi prazni svoj bančni račun. Marketinški strokovnjak Max želi odpreti svojo agencijo. Boksar Chris pa si želi telovadnico, predvsem zato, da bi naredil vtis na svoje oboževalke. Hitro najdejo žrtev v banki, ki naj bi jim pomagala izvesti drzen načrt: svetovalca za naložbe Tobiasa. Toda ne vedo, da je Tobias že v težavah …Prvi film Wolfganga Petersena po desetih letih je ritchijevska mešanica humorja in nasilja.Stephen Hawking je bil eden največjih znanstvenikov našega časa in to, da ga bolezen ALS, ki je običajno smrtna po nekaj letih, ni ustavila več kot tri četrt stoletja, je le eden od neverjetnih vidikov njegovega življenja.Teorija vsega je primeren poklon Hawkingu, hkrati pa se izogne pastem poveličevanja ali pokroviteljstva tako junaka kot njegove življenjske zgodbe. Marsh režira suvereno, a Eddie Redmayne kot Hawking je tisti, ki dokončno ustvari ta film, saj je njegova preobrazba resnično neverjetna.Film pripoveduje zgodbo gradbenika Romana Melnyka, ki se mu življenje obrne na glavo, ko v letalski nesreči zaradi napake kontrolorja letenja Jaka umreta njegova žena in noseča hčerka. Pri letalski družbi, s katero sta leteli, naleti na hladen in uraden sprejem. Roman je skrušen, brez odgovorov na svoja vprašanja, ostali so mu le spomini ...