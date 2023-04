TV namigi: Cezarjeva vojna, Kaj je ubilo kita? in Estonia

Četrtek, 13. aprila

Cezarjeva vojna sodnega dne: Vdor v Galijo: TV SLO 1 ob 21.05

Caesar's Doomsday War. ZDA, 2021. 1/2. Režija: Claire Benhaim. Dok.-igrana serija. 50 min.

Julij Cezar se je v svojem neutrudnem prizadevanju za oblast vojskoval z galskimi plemeni, ki so nekoč naseljevala ozemlje današnje Francije. Zavladati je hotel vsej Galiji, kar je sprožilo niz dogodkov, ki so njegovo vojsko pripeljali na rob poraza.

Resnica o tem, kaj se je dogajalo, je bila stoletja zavita v tančico skrivnosti in jo arheologi odkrivajo šele zdaj. Serija opisuje galske vojne in Cezarjev boj za oblast. V pičlih petih letih je zavladal skoraj vsej Galiji, pri čemer je nekatera plemena dobesedno iztrebil.

Kaj je ubilo kita?: TV SLO 2 ob 19.55

What Killed the Whale. VB, 2022. Režija: Russell Leven. Dok. odd. 65 min.

Kaj je ubilo kita? Foto Tv Slo

V zadnjih letih je na obalah Britanije in tudi preostalega sveta nasedlo rekordno število kitov. V dokumentarni oddaji skušajo odkriti, zakaj čedalje več kitov nasede na obalah in tako žalostno konča življenje?

Nasedlega kita znanstveniki obravnavajo kot prizorišče okoljskega zločina in truplo že v nekaj urah po smrti raziščejo. Ekstremno vreme, onesnaževanje s hrupom, ladijski promet, strupene spojine in mikroplastika so med povzročitelji nepopravljive škode za te velikane oceana. Gre za jasen dokaz, kako človek vpliva na okolje in podnebne spremembe.

Estonia: Odkritje, ki spremeni vse: HBO ob 21.40

Estonia - funnet som endrer alt. Norv., 2020. 1. del. Režija: Henrik Evertsson. Dok. serija. 45 min.

Estonia Foto HBO

Ponoči 28. septembra 1994 se je na Baltskem morju odvila tragedija, v kateri je potonil potniški trajekt Estonia na poti iz Talina v Stockholm. Brodolom, ki velja za najhujšo pomorsko nesrečo v evropskih vodah po 2. svetovni vojni, je terjal življenja 852 ljudi. Sorodniki in preživeli že 26 let iščejo odgovore na vprašanje, kaj se je v resnici zgodilo tistega usodnega septembrskega večera. V tej ganljivi dokumentarni seriji so raziskali podrobnosti te tragične nesreče in razkrili, kaj bi utegnil biti povod.