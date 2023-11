TV namigi: Charlize je atomska blondinka, Agatha je kraljica skrivnosti

Nedelja, 12. novembra

Atomska blondinka (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Atomic Blonde. ZDA, 2017. Režija: David Leitch. Igrajo: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Eddie Marsan, Toby Jones. Akc. film. 140 min.

Piše se leto 1989 in v Berlinu vlada napetost – zid je tik pred tem, da ga zrušijo, med velesilama in njunimi zavezniki pa bo zdaj zdaj počilo. Če je že na običajen dan v igri vohunov težko vedeti, komu gre zaupati, je v tem sodu smodnika to povsem nemogoče …

Kronski dragulj tajne službe njenega veličanstva MI6, agentka Lorraine Broughton (Charlize Theron) je prava vohunska mojstrica, zapeljiva in divja; pripravljena je uporabiti prav vse svoje sposobnosti, da preživi še tako nemogočo nalogo. In prav njo pošljejo v Berlin ...

Stilizirani akcijski prizori in odlična glasba 80. let.

Agatha Christie, kraljica skrivnosti (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Agatha Christie: Lucy Worsley on the Mystery Queen. VB, 2022. 1/3. Režija: Grace Chapman, Eleanor Scoones. Dok. serija. 70 min.

Agatha Christie, kraljica skrivnosti. Foto TVS

Lucy Worsley, britanska zgodovinarka in televizijska voditeljica, avtorica številnih priljubljenih dokumentarcev, v tej tridelni seriji raziskuje življenje in delo mojstrice detektivk Agathe Christie in ugotavlja, kaj je napajalo temačno domišljijo te najbolj prodajane pisateljice na svetu.

Prvi del predstavi, kako so na pisanje Agathe Christie vplivale temnejše plati njenega otroštva in mladosti: od očeta, bogatega Američana, ki se ni zmogel upreti razsipništvu, do njenega prostovoljnega dela bolničarke med prvo svetovno vojno. Razčleni njen prvi roman Skrivnostna smrt v Stylesu in šokantni preobrat v Umoru Rogerja Ackroyda in razloži, kako se je rodil Poirot, njen slavni belgijski detektiv.

Pustite ga (Premiera): HBO ob 20.00

Let Him Go. ZDA, 2020. Režija: Thomas Bezucha. Igrajo: Diane Lane, Kevin Costner, Kayli Carter, Ryan Bruce, Lesley Manville, Otto Hornung. Krim. 115 min.

Pustite ga. Foto HBO

Upokojeni šerif George Blackledge (Kevin Costner) in njegova žena Margaret (Diane Lane) živita skupaj s sinovo družino na ranču v Montani. Ko njun sin po padcu s konja umre, njegova žena najde novega fanta Donnyja in odpelje vnuka proč. A Margaret vidi, da je Donny nasilnež in moža prepriča, da skušata vnuka rešiti. Sinova žena ga je odpeljala v Južni Dakoto, kjer živi nevarna Donnyjeva družina, na čelu z babico Blanche Weboy (Lesley Manville).

Ko odkrijeta, da Weboysi ne nameravajo otroka zlahka izpustiti, Georgeu in Margaret ne preostane drugega, kot da se borita za svojo družino.