TV namigi: Čisto nora, Krvavo mleko in MamaOčeSin

Sreda, 1. julija

Čisto nora: TV SLO 1 ob 20.00



Krvavo mleko: TV SLO 2 ob 21.35

Krvavo mleko Foto Tv Slo

MamaOčeSin: TV SLO 1 ob 22.55

MamaOčeSin Foto Tv Slo

Pilarino ljubezensko življenje s slikarjem lenuhom je mrtvo, v službi jo prehitevajo mlajši in bolj ambiciozni, njen vsakdan je dolgočasen in posajen z mačističnimi vzkliki mimoidočih moških … Tudi prijatelj, v katerega je po tihem zaljubljena, ima mlajšo prepotentno avšo, nesramno in žaljivo, s katero sta tik pred poroko.Nekega večera, ko ima zares vsega čez glavo, sreča možakarja na mostu, ki se čudno vede. Hoče mu pomagati, a pravzaprav on pomaga njej; navduši jo za obred, ki bo uskladil njeno osebnost z njenimi hotenji. Pilar opravi naročeno in naslednje jutro je dejansko spremenjena; začne ravnati točno tako, kakor misli ...Pierre je eden tistih kmetov, ki je vsem svojim kravam dal imena in ki njihove teličke pričakuje s takim veseljem, kot bi bili njegovi lastni otroci. Mama ga večkrat opozarja, naj se vendar ozre za kakim dekletom, a Pierra zanima le ena ženska: njegova lastna sestra. Razlog za to pa ni bratska ljubezen, ampak dejstvo, da je sestra veterinarka in da se po okolici širi smrtonosni virus, ki ogrozi tudi Pierrovo čredo.Deloma naturalistična drama, ki prikazuje, kako težko je življenje sodobnega kmeta, se v drugem delu, ko je jasno, da s Pierrovo čredo ni vse v redu, prevesi v triler, zabeljen z nekaj coenovskega humorja.Max je karizmatični ameriški poslovneža z medijskimi izpostavami v Londonu in po vsem svetu. Kathryn je britanska aristokratinja in Maxova bivša žena, ki jo je po ločitvi družina odrinila na stran. Njun tridesetletni sin Caden je vodja Maxove britanske časopisne podružnice in šel naj bi po očetovih stopinjah enega najvplivnejših ljudi na svetu. A ko Caden doživi osebno katastrofo, se je družina prisiljena spet zbližati.