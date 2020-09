TV namigi: Colette, Kapitan Fantastični in Tommy

Sreda, 16. septembra

Colette: TV SLO 1 ob 20.05



Kapitan Fantastični: Planet TV ob 20.00



Tommy: Fox Crime ob 22.00

Tommy Foto Fox

Biografska drama o radoživi francoski pisateljici, ki na pragu moderne dobe s svojim življenjem in delom krši tabuje, izziva vladavino patriarhata in nazadnje pokoplje figuro pokorne žene.Sidonie-Gabrielle Colette je bistro in radoživo podeželsko dekle, ki jo poroka s karizmatičnim egocentrikom Willyjem pripelje naravnost v središče živahnega umetniškega vrenja v Parizu konec 19. stoletja. Podjetni Willy prepozna ženin talent in jo spodbudi k pisanju, a vztraja, da knjigo objavi pod njegovim imenom. Prva zgodba iz škandalozne serije v trenutku postane senzacija ...Naslovni kapitan je Ben, oče šestih otrok, s katerimi živi v gozdu, kjer se posvečajo fizičnemu in akademskemu urjenju. Civilizacije ne zavračajo, a ne sprejemajo potrošniškega kapitalizma. Toda ko se mora družina po tragičnem dogodku podati v svet, so Benovi nauki, ki jih vceplja otrokom, pred težko preizkušnjo.Film, ki ni sentimentalen, a hkrati tudi ni ironičen, na svoj nenavaden način sproža čisto običajna vprašanja o starševstvu v današnjem potrošniškem svetu. Več kot povprečen družinski film.Večkratna dobitnica emmyja Edie Falco igra Abigail »Tommy« Thomas, newyorško policistko, ki postane prva policijska načelnica Los Angelesa.Tommy s svojo iskrenostjo in pretkanimi taktikami skrbi, da družbene, politične in nacionalne varnostne zadeve ne bi ovirale učinkovitega izvajanja kazenskega pregona na njenem območju. Zasebno pa je ločena, ima odraslo hčerko in vnukinjo, ki prav tako živita v los Angelesu.