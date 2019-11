TV namigi: Črna maša, Una in Čudovita bitja

Sobota, 30. novembra

Črna maša: Kino ob 20.00

Una: TVS 1 ob 22.50

Una - Sedmi pečat: Una Foto TVS

Čudovita bitja: Planet TV ob 22.05

Zgodba o Whiteyju Bulgerju, bratu ameriškega senatorja ter najbolj nasilnem gangsterju v zgodovini južnega Bostona, ki je postal ovaduh za FBI, da bi premagal rivalsko mafijsko družino na svojem ozemlju, je posneta po resničnih dogodkih.Igralska predstava Johnnyja Deppa, ki se pred očmi gledalcev iz lokalnega gangsterja, ki klepeta s starkami, spremeni v sebično krvoločno pošast, je ena njegovih najbolj osupljivih.Pogosto skrajno brutalnemu filmu pa do tega, da bi postal gangsterska klasika, zmanjka malo bolj izviren scenarij.Mlada Una nepričakovano obišče precej starejšega Raya v službi in pri njem začne iskati odgovore. Pred kratkim je v reviji naletela na njegovo fotografijo in na dan je privrela temačna preteklost. Pred 15 leti je namreč Una pobegnila s precej starejšim Rayem, ki je bil nato zaradi njene mladoletnosti obsojen na zapor. Njen nenadni obisk na površje izvabi zamolčane skrivnosti in potlačene spomine in ju pošlje na pot po psihološkem labirintu.Zgodba je posneta po odmevni drami Davida Harrowerja, ki ga je navdihnila resnična pretresljiva zgodba iz leta 2003.Ko mlada Lena Duchannes prispe v majhno mesto Gatlin, se vanjo zagleda Ethan Wate, ki bi rad ubežal dolgočasnemu zakotnemu kraju. A kmalu se izkaže, da nad Leno visi strašno prekletstvo, povezano s temačnimi silami, in ima le še 75 dni, preden se bo izkazalo, ali bodo njene moči za vedno služile Svetlobi ali Temi. Njuna romanca vseeno vzcveti, a čakajo jo preizkušnje.Čudovita bitja je še ena fantazijska romanca, ki se zgleduje po Somraku in katere osrčje je nesmrtna ljubezen med najstniškima junakoma.