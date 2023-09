TV namigi: Čudesa Evrope, polfinale odbojke in Tarča

Četrtek, 14. septembra

Čudesa Evrope: Louvre – moč stoletij (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

L'Europe des merveilles. Fr., 2023. 1/4. Režija: Claire Benhaim. Dok. serija. 50 min.

Serija razkriva zgodovino nastanka in razvoja štirih edinstvenih evropskih znamenitosti: Louvra, Versajske palače, atenske Akropole in palačnega kompleksa Alhambra. Vsaka epizoda s čudovitimi posnetki, igranimi prizori in sodobnimi tridimenzionalnimi rekonstrukcijami, pospremljenimi s komentarji priznanih zgodovinarjev in drugih strokovnjakov, prikazuje spreminjanje spomenikov skozi stoletja.

Prvi del serije predstavi zgodovino slovitega Louvra, danes enega največjih muzejev na svetu, ki je kot mogočna obrambna utrdba nastal v začetku 13. stoletja. Osupljivi posnetki in komentarji strokovnjakov razkrivajo, kako je graščina s posegi posameznih vladarjev, od Filipa Avgusta, Henrika IV. in Ludvika XIV. pa vse do cesarja Napoleona in zadnjih francoskih kraljev, dobila današnjo podobo.

Odbojka (M): Slovenija – Poljska: TV SLO 2 ob 17.30 in Arena 1 ob 17.40 (tekma ob 18.00)

Polfinale. Evropsko prvenstvo, Rim

Slovenska reprezentanca. Foto CEV

Slovenija se je po zmagi nad Ukrajino s 3 proti 1 v nizih uvrstila v polfinale, v torek pa je do mesta v polfinalu z zmago nad Srbijo prišla še Poljska. Slovenija je je Poljsko na velikih tekmovanjih že premagovala, a Poljaki so v odlični formi, poleg tega, da so zmagovalci letošnje Lige narodov, so na tem prvenstvu doslej izgubili samo tri nize na sedmih tekmah. Slovenci so vseeno optimistični. »Občutki so zelo, zelo pozitivni. Tu se naša pot šele začne,« je izjavil slovenski reprezentant Sašo Štalekar.

Tarča: Razdvajanje in povezovanje: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

V Tarči s predsednicami in podpredsednicami parlamentarnih strank o prihodnosti slovenske politike: o povezovanju, sodelovanju in delitvah. Evropske volitve prihodnje leto, pred katerimi je že veliko prerivanja, bodo prvi preizkus moči strank pred parlamentarnimi volitvami. V studiu pa tudi o pričakovanih reformah.