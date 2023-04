TV namigi: Da Vincijeva šifra, Nekdo, nekje in Tednik

Ponedeljek, 24. aprila

Da Vincijeva šifra: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Da Vinci Code. ZDA, 2006. Režija: Ron Howard. Igrajo: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany. Krim. 200 min.

Med službenim obiskom v Parizu prejme harvardski profesor simbologije Robert Langdon pozno ponoči nujen telefonski klic. V francoskem muzeju Louvre je bil v sumljivih okoliščinah umorjen starejši zgodovinar, profesor Langdon pa naj bi s pomočjo Sophie, vnukinje umorjenega, razkrinkal morilca. Pri tem najdeta vrsto dokazov, skritih v slikarskih delih Leonarda Da Vincija, ki vodijo do razkritja velike skrivnosti, ki bi utegnila zamajati temelje krščanstva.

Film je posnet po istoimenski knjižni uspešnici Dana Browna.

Nekdo, nekje: HBO ob 22.15

Somebody Somewhere. ZDA, 2023. 2. sezona. 1/7. Režija: Robert Cohen. Igrajo: Bridget Everett, Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, Danny McCarthy, Mike Hagerty, Murray Hill. Hum. nad. 35 min.

Nekdo, nekje Foto HBO

Kljub širni preriji in neskončnim planjavam se lahko Kansas komu zdi utesnjujoč. Komična serija spremlja Sam Miller (komičarka in pevka Bridget Everett), na videz pravo Kansačanko, ki se vendarle trudi najti svoje mesto pod soncem.

Druga sezona nas spomni na to, da so družine zahtevna reč, tudi tiste zabavne. Sam in Joel sta se navadila na udobno rutino, toda nič ne ostane enako za vedno.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Getty Images/istockphoto

Odpornost na stres. Tak pogoj za zaposlitev je postavil eden izmed slovenskih zdravstvenih domov. Je odpornost na stres sploh mogoča?

Lik matere ima v slovenski tradiciji in kulturi pomembno vlogo. A vse več se govori tudi o toksičnem odnosu z materjo, tega razvijejo predvsem hčere.

Vedno več ljudi v zrelih letih se s športom ukvarja tekmovalno, nekateri se udeležujejo športnih tekmovanj tudi ko so stari 80 let in več. Kako dobri so slovenski veteranski športniki v svetovnem merilu in v katerih panogah so najuspešnejši?