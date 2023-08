TV namigi: Daj mi krila, pajek v mreži in Vdove

Sreda, 9. avgusta

Daj mi krila: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Donne-moi des ailes. Fr., 2019. Režija: Nicolas Vanier. Igrajo: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Frédéric Saurel, Lilou Fogli. Pust. film. 110 min.

Film o resnični avanturi Christiana, specialista za migracije divjih gosi, in njegovega sina, ki je gosi spremljal z motornim zmajem od Francije čez polovico Evrope vse do Norveške.

Nejevoljen najstnik Thomas se prav nič ne veseli poletja. Preživljal ga bo s svojim očetom okoljevarstvenikom v preprosti koči, ki sploh nima wi-fija! Po nekaj dneh prilaganja ga, presenetljivo tudi zanj, pritegne sodelovanje pri očetovem zadnjem projektu; naučiti jato ogroženih divjih gosi, kako iti na novo selitveno pot proti severu. Njihova stara pot je namreč polna onesnaženih predelov in pasti človeške civilizacije. Zagnan dvojec se tako poda na razburljivo pustolovščino. Z motornim zmajem bosta spremljala jato vse do arktičnega kroga.

Pajek v mreži: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Spider in the Web. Koprod., 2019. Režija: Eran Riklis. Igrajo: Ben Kingsley, Monica Bellucci, Itay Tiran, Itzik Cohen. Triler. 130 min.

Pajek v mreži. Foto Kino

Adereth (Kingsley) je starajoči se agent izraelske tajne službe Mosad, ki naj bi veljal za enega najboljših terenskih operativcev. A ko ga pošljejo v Belgijo, kjer naj bi odkril dokaze o vojaški kemični tovarni v Siriji, ostane praznih rok. Njegovi šef posumijo, da Adereth ponareja dokaze in tako v Belgijo pošljejo še mlajšega Daniela (Tiran) in Adereth mu mora priznati, da ni bil uspešen. Adereth in Daniel sta tudi osebno povezana, saj je mladenič sin nekdanje Aderethove kolegice. Poleg tega Adereth ugotovi, da njegova čustva do okoljske aktivistke (Bellucci), s katero sodeluje, niso čisto platonska.

Vdove: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Widows. ZDA, 2018. Režija: Steve McQueen. Igrajo: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Jon Bernthal, Carrie Coon, Cynthia Erivo. Krim. 125 min.

Vdove. Foto HBO

Zgodba o štirih ženskah, ki nimajo nič skupnega, razen velikega dolga, ki je nastal zaradi kriminalne dejavnosti njihovih pokojnih mož. Življenje so izgubili v spodletelem ropu, zato vdovam ne preostane drugega, kot da se na podlagi zapiskov vodje tolpe lotijo istega podviga. A vdove niti niso usposobljene za tako dejanje niti ni jasno, ali so vsi možje res pokojni.

Triler o kriminalu, strasti in korupciji sicer temelji na istoimenski TV-seriji iz 80. let.