FOTO:TV namigi: Dan Evrope, Cesar, Veliki Lebowski in Povest o Despereauxu

Petek, 8. maja



Letos bodo v posebnih izjavah vse najboljše Evropi zaželeli ugledni Slovenci z različnih področij in nekaj znanih glasbenih imen s slovenske scene.Namesto tradicionalnega koncerta na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo letos v posebni studijski oddaji Alenka Godec, Boštjan Dermol, David Kovšca - Buda, Jadranka Juras, Maja Keuc - Amaya, Marina Martensson, Raiven, Tomi M. in Toni interpretirali zimzelene svetovne uspešnice z Evrovizije s pozitivnimi sporočili, v povsem novih aranžmajih Janija Haceta, Ana Soklič pa bo premierno predstavila zmagovalko letošnje Eme v novi preobleki. O izzivih, ki so pred nami, bo spregovoril tudi Janez Lenarčič, evropski komisar za krizno upravljanje.Ameriške sile se po kapitulaciji japonskega cesarstva začenjajo nameščati po državi – vodi jih znameniti general MacArthur. Eden od njegovih štabnih generalov Bonner Fellers dobi nalogo, ki lahko spremeni potek zgodovine – spisati mora poročilo, na podlagi katerega se bodo politiki odločili o tem, ali naj cesarja Hirohita obesijo kot vojnega kriminalca. Hkrati pa išče svojo ljubezen Ayo, japonsko študentko na izmenjavi, ki jo je spoznal v ZDA.Zanimiva zgodovinska zgodba, ki pa jo precej zbanalizira klišejska ljubezenska zgodba.Ničvredni, brezposelni, a prisrčni in miroljubni Lebowski, ki ga kličejo Model (The Dude), nekega dne ob vrnitvi v svoj dom najde gangsterje in uničeno preprogo, nad katero so se ti znesli v njegovi odsotnosti. Ko začne raziskovati, zakaj je bil prav on tarča nepričakovanega visokega obiska, ugotovi, da so ga zamenjali z milijonarjem, ki nosi enako ime kot on.Osupljiva fotografija, ostri dialogi in odlična igra so razlogi, da je Lebowski postal eden kultnih filmov.Računalniško animirana družinska pustolovščina je nastala na podlagi istoimenske otroške knjige ameriške pisateljice Kate DiCamillo.Pripoveduje zgodbo o neobičajnem mišku, ki knjige raje prebira kot jé, pa tudi sicer se nikakor ne vede tako, kot bi se za miš spodobilo, saj ne beži pred nevarnostjo, ampak je zvedav in pogumen, zaradi česar se hitro zaplete v napeto dogodivščino.