TV namigi: Dan gneva, Nesrečniki in Delovna akcija

Sobota, 14. marca

Dan gneva: TVS 1 ob 22.45

Nesrečniki: Planet TV ob 22.45

Delovna akcija: Pop TV on 20.00

Delovna akcija. Foto Pop TV

Madrid, avgusta 2007. Kuro, voznik v avtu za pobeg, je edini, ki ga policija po neuspešnem ropu draguljarne uspe spraviti za zapahe. Po osmih letih se vrne iz zapora domov, kjer ga čakata dekle Ana in sin. Čeprav se Ana veseli njegovega prihoda, jo je zaradi pogostih izbruhov jeze tudi precej strah. Zavetje najde v objemu tihega Joseja, rednega gosta bratovega bara. Jose ji ponudi pobeg v hišo na podeželju, a, kot vse kaže, tudi on nima najboljših namenov.Brezkompromisni žanrski izdelek je napeta zgodba o naravi nasilja, ki je slavila na več filmskih festivalih.Režiser z oskarjem nagrajenega Kraljevega govora Tom Hooper predstavlja filmsko upodobitev večnega romana Victorja Hugoja, prepletenega s pesmimi večkrat nagrajenega muzikala.Svojeglavi Francoz Jean Valjean po dolgoletni zaporni kazni zaradi kraje kruha naposled pride na prostost in spozna duševno zlomljeno tovarniško delavko in prostitutko Fantine. Zaobljubi se, da bo skrbel za njeno nezakonsko hčerko Cosette, a ko Pariz zajamejo plameni francoske revolucije, se Jean znajde v neposrednem spopadu z dolgoletnim nasprotnikom, inšpektorjem Javertem.Vrača se oddaja, v kateri pri prenovi doma pomagajo družinam, ki si same tega ne morejo privoščiti. Z novim domom pa ne bodo samo izboljšali svojih bivanjskih razmer, temveč bodo predstavili tudi svoje zgodbe, pri čemer jim bo pomagala voditeljica Ana Praznik.Najprej bodo gledalci spoznali upokojenko Zdenko Sandaj in njeno žalostno zgodbo. Pred leti je izgubila sina in s težko izgubo se sooča še danes, nedavno pa je zbolela še za hudo boleznijo. Nizka pokojnina ji ne omogoča prenove dotrajanega stanovanja, zato bodo mojstri zavihali rokave in ji omogočili prijetno bivanje v toplem domu.