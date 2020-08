TV namigi: Dan padca Bastilje in Slediti Amy

Petek, 28. avgusta



Dan padca Bastilje: TV SLO 2 ob 21.20



Slediti Amy: Planet TV 2 ob 21.00

tvspored-service VIKEND - Chasing Amy - Slediti Amy Foto Tvspored-service Tvspored-service



Batman: Na začetku: Kinoob 20.00

Michael Mason (Madden) je Američan, ki se na ulicah Pariza preživlja z žeparjenjem. Nekega dne ukrade plišastega medvedka, za katerega se izkaže, da je v njem skrita bomba. Michael se, osumljen terorizma, požene v beg, za njim pa je agent Cie Sean (Elba). A Sean kmalu ugotovi, da se je Michael nehote znašel v dobro načrtovani zaroti. Da bi razkrinkala podkupljene francoske uradnike, morata Michael in Sean združiti moči ter se z učinkovito kombinacijo iznajdljivosti in surovosti upreti zločincem in policistom, ki ju lovijo. Politični triler, ki ga reši edino prezenca Idrisa Elbe.Kulten film, ki s Smithovim tipičnem humorjem, a tudi z dovolj občutljivosti in iskrenosti, raziskuje teme, kot so prijateljstvo, romanca, spol ...Holden in Banky iz New Jerseyja sta risarja stripov ter že dvajset let najboljša prijatelja. Dneve preživljata v umetniškem studiu, zvečer pa se gresta zabavat. Vendar je njuno prijateljstvo prvič v življenju postavljeno na resno preizkušnjo, ko spoznata Alysso, ki je prav tako stripovska umetnica. Holden se takoj zaljubi v čedno dekle, vendar sledi hladen tuš: punca je lezbijka.Osem let po tem, ko se je zdelo, da je režiser Joel Schumacher z neumnimi enovrstičnicami Georgea Clooneyja ubil franšizo z imenom Batman, je prišel novi Batman, s Christopherjem Nolanom na režiserskem stolčku in Christianom Balom v kostumu. Netopirski superjunak se je vrnil mlajši, brutalnejši in temačnejši kot kdaj prej. In še skoraj realističen. New York je res videti, kot da je na steroidih, a ostaja sodobni New York.