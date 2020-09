TV namigi: Delo brez avtorja, Dober boj in Tednik

Ponedeljek, 7. septembra

Nemški režiser von Donnersmarck je navdih za film avtorja črpal iz življenjske zgodbe nemškega slikarja Gerharda Richterja, čeprav poudarja, da gre za fikcijo. Film je bil nominiran za beneškega leva, zlati globus in dva oskarja.Glavni junak je Kurt, ki ga spremljamo od rane mladosti, ko mu je ljubezen do umetnosti vsadila teta Elizabeth. To so leta 1937 prisilno odpeljali v psihiatrično ustanovo, ki jo je tedaj vodil profesor Seeband. Elizabethina prisilna hospitalizacija, sterilizacija in smrt v koncentracijskem taborišču so Kurta zaznamovale za vse življenje.Minilo je leto dni od dogodkov v nanizanki Dobra žena in Diane Lockhart ima vsega dovolj. Medtem ko na televiziji gleda Trumpovo inavguracijo, spozna, da je skrajni čas, da se na novo postavi na noge. Zato kupi hišo v Provansi, da odpoved v odvetniški pisarni in v Franciji namerava pisati svoje spomine. A redko gre v življenju vse kot po maslu.V trenutku, ko se odloči zapustiti pravo, Maia Rindell začne delati kot sodelavka v njeni nekdanji pisarni. Njena starša Lenore in Henry Rindell pa sprožita ogromen finančni škandal, ki prizadene tudi Diane ...Ukrepi v šolstvu so neživljenjski, nelogični in pretirani, nemogoče jih je izvajati, opozarjajo številni starši, učitelji in ravnatelji. Zaradi ukrepov bo celo okrnjen učni proces. Kdo bo prevzel odgovornost za posledice?V Velenju odmeva primer, ko je oče pretepel moškega, ki je spolno nadlegoval njegovo sedemletno hčerko. Očetu grozi denarna in zaporna kazen, kaj pa bo s storilcem, ki naj bi že leta nadlegoval otroke?Peš po Sloveniji. Za to se odloča vse več ljudi, od najmlajših do najstarejših. Razlogi so različni: verski, zdravstveni, rekreativni, motivacijski, spoznavni. Vsi pa se strinjajo, da je tak podvig vreden vsakega žulja.