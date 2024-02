TV namigi: Demoni balkanske vojne, panična Vera in Ljubezensko življenje

Četrtek, 15. februarja

Preiskovalec (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

The Investigator. Češka/Hrv., 2022. Režija: Viktor Portel. Dok. odd. 60 min.

Vladimír Dzuro je bil češki preiskovalec Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu. Zbiral je dokaze proti obtoženim vojnih zločinov in etničnega čiščenja, njegova največja primera pa sta bila pokol na Ovčari, povezan s takratnim vukovarskim županom Slavkom Dokmanovićem, in etnično čiščenje v severozahodni Bosni, za katerega je bil odgovoren Željko Ražnatović - Arkan.

V filmu, posnetem po Dzurovi knjigi Preiskovalec – Demoni balkanske vojne, se avtor po 30 letih vrne na prizorišča zločinov, ki jih je preiskoval, obišče kraje preiskav, se sreča s preživelimi pričami etnično motiviranih zločinov ter z rekonstrukcijo dogodkov in arhivskim gradivom podaja svoj pogled na potek takratnih dogodkov. V slogu kriminalnega trilerja razkriva podrobnosti napete preiskave, ki je kljub dobro zakritim sledem in oviranju politike pripeljala do pregona vojnih zločincev, ne pa tudi do občutka, da je bilo pravici zadoščeno.

Športni namig Biatlon: svetovno prvenstvo: štafeta mešanih dvojic, prenos iz Novéga Města: TV SLO 2 ob 17.55

Panika: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2013. Režija: Barbara Zemljič. Igrajo: Janja Majzelj, Grega Zorc, Vladimir Vlaškalić, Pia Zemljič, Milena Zupančič. Kom. 110 min.

Panika. Foto TVS

Panika je komično-melodramski film o »paniki« ženske v zrelih letih, ki želi pobegniti vlogi zgolj matere, žene in gospodinje.

Vero (Janja Majzelj), zatrto, v rutino ujeto štiridesetletnico, obsede misel, da nikoli več ne bo zaljubljena. V iskanju rešitve ji napoved iz kavne usedline, da bo srečala pravega moškega, spremeni življenje. V uresničevanju prerokovanega zlahka podleže čarom družinskega prijatelja Mitje. Za Vero je ljubezen usodna. Spusti se v vročo afero, na kocko postavi svoje odnose z bližnjimi in ko se je Mitja naveliča, se ji sesuje svet. Spremljamo čustveno preobrazbo ženske, ki je nihče ne opazi, v žensko, ki je opazila samo sebe.

Zgodbo po knjižni predlogi Dese Muck je na filmski trak prenesla Barbara Zemljič in ustvarila film, ki je veliko več kot le pripoved o nevrotični ženski, ki se spopada s krizo srednjih let. Je duhovita analiza odnosov, ki ogledala ne nastavi samo Veri, ampak tudi drugim Slovencem.

Ljubezensko življenje (Premiera): Star Life ob 22.00

Love Life. ZDA, 2021. 2. sezona. 1/10. Režija: Sam Boyd. Igrajo: William Jackson Harper, Jessica Williams, Maya Kazan, Omar Khan, Punkie Johnson, Keith David. Hum. nan. 25 min.

Ljubezensko življenje. Foto Star Life

Antologijska serija pripoveduje o poti od prve zaljubljenosti do trajne ljubezni.

V prvi sezoni je ljubezen tako iskala mlada Darby Carter (Anna Kendrick). Druga sezona pa se osredotoči na Marcusa Watkinsa (William Jackson Harper), knjižnega založnika, ki je poročen z Emily (Maya Kazan), ki dela v restavraciji. A ko Marcus spozna karizmatično Mio Hines (Jessica Williams) in se kljub opozorilom svojih prijateljev čedalje več druži z njo, začne dvomiti o svojem zakonu z Emily.