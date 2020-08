TV namigi: Diana Budisavljević, Daleč od oči in Kung Fu Panda 3

Nedelja, 23. avgusta



Dnevnik Diane Budisavljević: TV SLO 1 ob 21.05

Daleč od oči: Planet TV ob 20.00

Kung Fu Panda 3: Kanal A ob 20.00

Dnevnik Diane Budisavljević je bil veliki zmagovalec Puljskega filmskega festivala, kjer so ga gledalci sprejeli s stoječimi ovacijami. Dolgo zamolčana zgodba o ženski, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila na tisoče otrok, a je bilo njeno ime zaradi avstrijskega porekla za dolga leta izbrisano iz zgodovine. To je zgodba o najboljših ljudeh v najslabših časih.Piše se leto 1941. Diana Budisavljević, žena uglednega zagrebškega zdravnika, izve, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otroke zapira v taborišča, kjer umirajo od lakote in bolezni. Z nekaj prijatelji v svojem stanovanju organizira tvegano kampanjo ...Soderberghova adaptacija romana Elmora Leonarda je duhovita, seksi in presenetljivo zabavna. George Clooney je s svojim šarmom in nagajivim nasmehom že večkrat dokazal, da lahko odigra lopova, v katerega bi se zaljubila vsaka gledalka. Z vlogo Jacka Foleyja je očaral tudi kritike.Foley trenutno čepi v zaporu zaradi več kot 200 ropov, vendar s pomočjo najboljšega prijatelja Buddyja kmalu pobegne na prostost. Prav v času pobega se v okolici zapora znajde policistka Karen Sisco in se z Jackom zaplete bolj, kot bi bilo praktično.Če ste oboževalci debelušnega pande že iz katerega od prejšnjih dveh filmov, potem vam bo tudi ta nedvomno všeč. Avtorji vzamejo preizkušeno formulo in Poja spet postavijo v položaj, ko je kot riba na suhem in se mora naučiti, kako najti svoje mesto v svetu.Zgodba nadaljuje Pojevo pot iskanja družine in tako spoznamo celo vas pand, vključno z njegovim očetom. Medtem deželo napade iz sveta duhov pobegli zlikovec bik Kai, ki po »highlandersko« poraženim bojevnikom krade življenjsko energijo či.