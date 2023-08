TV namigi: Diana Spencer, košarka in odbojka

Sreda, 30. avgusta

Diana Spencer (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Spencer. Koprod., 2021. Režija: Pablo Larraín. Igrajo: Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins, Jack Nielen, Freddie Spry. Bio. drama. 110 min.

Zgodba se dogaja na začetku devetdesetih let, točneje leta 1991 med božičnimi prazniki, ko se lady Diana začenja spopadati s svojo težko odločitvijo, ali končati zakon s princem Charlesom …

Zakon princese Diane in princa Charlesa se je že zdavnaj ohladil. Čeprav krožijo govorice o aferah in ločitvi, je za božične praznike na kraljičinem posestvu Sandringham zapovedan mir. Tam se jé in pije, strelja, lovi in tehta. Da tehtajo tudi kraljičino družino, je del pomembnega prazničnega obredja. Sandringhamska graščina meji na posestvo Spencerjevih, kjer je Diana preživljala svoje otroštvo. Morda so prav otroški spomini na svobodo in razigranost tisti, ki Diano prepričajo, da bodo tokrat stvari na Sandringhamu potekale precej drugače …

Košarka (M): Slovenija – Zelenortski otoki: Šport TV 1 ob 13.30

Svetovno prvenstvo. Prenos z Okinave. 120 min.

Luka Dončić na tekmi proti Gruziji. Foto Yuichi Yamazaki/Afp

Potem ko je Slovenija premagala Venezuelo in Gruzijo, jo čaka še zadnja tekma v skupini. Potem ko Slovenci na prvi tekmi niso najbolje igrali v obrambi, so v tekmi proti Gruziji stopili skupaj in zaigrali zelo borbeno in na koncu Gruzijce premagali kar za 21 točk. Zdaj jih čaka na papirju slabši tekmec, Zelenortski otoki, a je ekipa dokazala, da na prvenstvih ni outsiderjev, saj je premagala Venezuelo, ki je, kot rečeno, precej namučila Slovence.

Naslednja tekma Slovencev bo že v petek, 1. septembra.

Odbojka (M): Slovenija – Ukrajina: TV SLO 2 ob 16.00

Evropsko prvenstvo. Prenos iz Varne. 200 min.

Slovenci na lanskem svetovnem prvenstvu. Foto Kacper Pempel/Reuters

Slovenska reprezentanca, nosilka treh srebrnih odličij, bo prvenstvo začela v Varni. Zaključni boji bodo potekali v Rimu.

Slovenci so v skupini B, v kateri so še Bolgarija, Hrvaška, Finska, Španija in Ukrajina. S slednjo, sicer zelo nevarno reprezentanco, se bo Slovenija pomerila najprej. Slovenija je sicer od teh reprezentanc najbolje rangirana, saj je na 8. mestu svetovne lestvice. V izločilne boje se uvrstijo prve štiri ekipe.

Bloker Jan Kozamernik pravi: »Naša najmočnejša točka je ta, da smo močni kot ekipa, da ne popuščamo do zadnjega. To nas je krasilo skozi vsa prvenstva do zdaj.«