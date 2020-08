TV namigi: Dimitrij Rupel, Morski psi in Lovecraftova država

Ponedeljek, 17. avgusta

Pogovori z osamosvojitelji: Dimitrij Rupel: TV SLO 1 ob 20.55





Teden morskih psov: Discovery ob 23.00

Hlastajoče čeljusti Foto Discovery







Lovecraftova država: HBO ob 20.00

Lovecraftova država Foto HBO

Dr. Dimitrij Rupel je pred 30 leti po zmagi koalicije Demos na prvih svobodnih volitvah prevzel vodenje komiteja za mednarodno sodelovanje. Njegova ambicija je bila jasna: narediti iz komiteja zunanje ministrstvo Republike Slovenije, iz Republike Slovenije kot dela federalne socialistične Jugoslavije pa samostojno državo. V pogovoru jasno naniza, kdo so bili prijatelji Slovenije v tistih časih in kdo nas je tiščal v Jugoslavijo oziroma: »Vsi naši kontakti, vsi moji kolegi so mi odsvetovali, da gremo po poti neodvisnosti.«Rupel je tudi zaradi svoje pisateljske in sociološke žilice izvrsten pripovedovalec o časih nastajanja naše države in prizadevanjih za mednarodno priznanje, kar je bila njegova odgovornost in naloga.Od ponedeljka do nedelje bodo na Discoveryju spet pokukali v globine oceana in spoznali resnično življenje morskih psov. Teden morskih psov (Shark Week) je televizijski program z najdaljšo zgodovino predvajanja. Prvič je gledalce navdušil že leta 1988 in od takrat se na male ekrane vrne vsako poletje.Letos Discovery spet sodeluje z okoljevarstveno organizacijo Oceana, ki se te izjemne živali trudi zaščititi pred svetovno trgovino z njihovimi plavutmi. Sedem oddaj so pripravili v sodelovanju z več kot 20 priznanimi morskimi biologi in znanstvenimi ustanovami pa tudi s pomočjo najmodernejše tehnologije. Prvi večer obujajo ikonične trenutke 20 let stare oddaje Hlastajoče čeljusti (Air Jaws).Nova serija je zasnovana na istoimenskem romanu Matta Ruffa iz leta 2016.Zgodba spremlja Atticusa Freemana, temnopoltega veterana 2. svetovne vojne, obsedenega z znanstvenofantastično literaturo. V 50. letih se čez vso državo odpravi s prijateljico Letitio in stricem Georgeem, da bi v povojni, obubožani in z zakoni Jima Crowa o rasni segregaciji razdeljeni Ameriki našel pogrešanega očeta.