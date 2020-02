FOTO:TV namigi: Dinastije, Srečanje z Gorbačovom, Fajdiga in NBA All Stars

Nedelja, 16. februarja

Dinastije: Šimpanzi: TVS 2 ob 20.00

Srečanje z Gorbačovom: TVS 1 ob 22.15

Srečanje z Gorbačovom. Foto TVS

Fajdiga; Bluz črnih revirjev: TVS 2 ob 20.50

Fajdiga; Bluz črnih revirjev. Foto TVS

Izbor športa:

Luka Dončič. Foto Jerome Miron/Usa Today Sports

V BBC-jevi poljudnoznanstveni seriji čisto od blizu spoznamo pet ogroženih živalskih vrst: šimpanze, cesarske pingvine, leve, hijenske pse in tigre. Avtorji serije so živalskim družinam sledili kar štiri leta, vse od planjav v Zimbabveju do džungel v Indiji, od obronkov Sahare do ledene Antarktike in zabeležili dih jemajoče nadrobnosti.Snemalna ekipa je v Senegalu spremljala skupino šimpanzov. Pridružili so se ji v najtežavnejšem, sušnem obdobju, ki ga je dodatno otežil še boj za prevlado.Biografski film o Mihailu Gorbačovu, osmem in zadnjem predsedniku Sovjetske zveze poleg pogovorov z Mihailom, ki jih vodi režiser in scenarist filma Werner Herzog, ponudi tudi mnenja drugih ruskih in tujih politikov o njem.Med drugim o Gorbačovu govorijo sovjetski predsedniki Jurij Andropov, Leonid Brežnjev, Konstantin Černenko, Boris Jelcin, Vladimir Putin, tudi žena Raisa Gorbačova, nekdanji ameriški zunanji minister James Baker in nekdanji ameriški predsednik Ronald Reagan, nekdanja britanska premierka Margaret Thatcher ...Pravijo, da se je bluz rodil iz trpljenja in iz obupne želje, da bi skušali trpljenje preseči z glasbo, nenehnim brezciljnim potovanjem, samopozabo. Če govorimo o bluzu v teh okvirih in ne le o strogi dvanajsterični formi, potem je bil Vili Fajdiga, legenda trboveljskih ulic, prav gotovo pravi »bluesman«.Legende, ki ni prisotna v širšem narodovem spominu, in ki je prepevala z glasom Toma Waitsa, po strunah pa brenkala z železnimi doma narejenimi »kremplji«, trzalicami, narejenimi iz odpadkov ribjih konzerv, se spominjajo Tomaž Domicelj, Andrej Šifrer, Vili Guček, Roman Uranjek, Iztok Kovač ...Slalom, 1. in 2. vožnja, svetovni pokal, Kranjska GoraDvoboj med Petro Vlhovo in Mikaelo Shiffrin je glavna zgodba te sezone svetovnega pokala pri dekletih. Na zadnjih dveh slalomih je zmagala Vlhova, a Shiffrinova ima še vedno prednost 80 točk v slalomskem seštevku sezone. Ker je tokrat ne bo na tekmi, ima Vlhova možnost, da z zmago prevzame vodstvo.Nordijsko smučanje, svetovni pokal, KulmNa sporedu bo še druga posamična tekma svetovnega pokala v poletih na Kulmu. Razvnel se bo boj za mali kristalni globus v poletih v tej sezoni, saj bo po tej preizkušnji na sporedu le še ena posamična v Vikersundu. V tem delu Avstrije so se slovenski skakalci vedno odlično počutili. Pred štirimi leti je Peter Prevc na tej letalnici v velikem slogu postal tudi svetovni prvak v poletih.Zasledovalna tekma (M), svetovno prvenstvo, AntholzALL STAR, sezona 2019/2020Ljubitelji košarke že nestrpno čakajo tekmo NBA All stars. Seveda je letošnja še prav posebej zanimiva, saj bo igral tudi Luka Dončič, ki je tudi sicer blestel v zadnji sezoni in navduševal vse, ne samo slovenske, ljubitelje košarke. Luka bo tako drugi Slovenec v zgodovini in prvi v začetni peterki, kar priča o izjemnem statusu še vedno le 20-letnega ljubljanskega zvezdnika severnoameriške poklicne lige NBA. Kapetana bosta, tako kot že lani, LeBron James, za katerega bo to že šestnajsta tekma zvezd, in Giannis Antetokounmpo. Stari znanci spektakla so tudi Anthony Davis, James Harden in Kawhi Leonard v zahodnem delu in Joel Embid ter Kemba Walker na Vzhodu. Debitanta na tekmi zvezd in v prvi peterki bosta še vzhodnjaka Trae Young iz Atlante in Pascal Siskam iz Toronta.