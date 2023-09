TV namigi: Dirka po Emiliji, Elon Musk buri duhove na Twitterju, Yuli in 33/45

Sobota, 30. oktobra

Dirka po Emiliji: Planet TV ob 15.00

Kolesarstvo (M). Prenos. 130 min.

Primož Roglič in Tadej Pogačar se bosta letos prvič pomerila na tej enodnevni odmevni dirki, ki jo je Primož dobil že dvakrat, in sicer leta 2019 in 2021, Tadej Pogačar pa je bil lani drugi, potem ko ga je Enric Mas premagal prav na zadnjem klancu.

Trenutno kolesarski svet zelo burijo novice o morebitnem prestopu Primoža Rogliča iz Jumbo Visme v katero drugih kolesarskih ekip, med katerimi omenjajo Ineos, Movistar, Lidl-Trek in Bora Hansgrohe. A poznavalci pravijo, da prestop ne bo potrjen še vsaj do naslednje nedelje, ko se bodo končale tri pomembne italijanske dirke, v katerih bo nastopil Primož v dresu Jumbo Visme. Po dirki po Emiliji v torek, 3. oktobra, sledi še dirka po treh dolinah Vareseja, nato pa v soboto, 7. oktobra še dirka po Lombardiji. Na vseh treh bo nastopil tudi Tadej Pogačar.

Elon Musk buri duhove na Twitterju (Premiera): TV SLO 2 ob 17.25

Panorama: Elon Musk's Twitter Storm. VB, 2023. Režija: Alys Cummings. Dok. odd. 35 min.

Ko je Twitter kupil eden najbogatejših Zemljanov, Elon Musk, se je na eni najbolj priljubljenih svetovnih platform vse spremenilo. Odpustil je na tisoče uslužbencev, mnoge uporabnike, ki so jim zamrznili račune, ker so kršili pravila, pa je sprejel nazaj. Dokumentarni film kaže, kako novi lastnik spreminja eno največjih družabnih omrežij. Ljudje, ki poznajo Twitter od znotraj, pripovedujejo, kako se na platformi spet bohotita nestrpnost in sovraštvo do žensk.

Yuli (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Yuli. Koprod., 2018. Režija: Icíar Bollaín. Igrajo: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edlison Manuel Olbera Núñez, Laura De la Uz. Bio. drama. 120 min.

Glasbena drama je pripoved o najsvetlejši moški plesni zvezdi Kube, Carlosu Acosti, ki je z neverjetnim talentom navdušil občinstvo po vsem svetu in si pri tem prislužil nadvse ugledno primerjavo z legendo Rudolfom Nurejevom. Pripoved se začne v Havani, v času Carlosovega otroštva, ko se nemiren deček, poln energije, podi po barvitih ulicah karibske prestolnice in s prirojenim ritmom pleše breakdance. Carlosov oče se je odločil, da bo njegov sin izreden plesalec, in čeprav je Carlos temu sprva nasprotoval, je bil oče prepričan o svojem prav ...

33/45 (Premiera): TV SLO 2 ob 22.00

Slo., 2023. Vodi: Leila Aleksandra Jelić. Glasb. odd. 35 min.

Leila Aleksandra Jelić. Foto TVS

Na TVS prihaja nova tedenska glasbena oddaja 33/45 o ustvarjalcih različnih glasbenih zvrsti, kreativnih procesih in zaodrju. Oddaja bo sledila dogodkom na sceni, jih napovedovala in gostila glasbenike. Predstavljen bo tudi spot tedna, ki ga bodo gledalci izbrali na spletu.

Voditeljica oddaje bo Leila Aleksandra Jelić, ki je v zadnjih letih delovala na področju kulture, predvsem filma in glasbe. Izkušnje je nabirala v okviru Društva slovenskih pisateljev, sodelovala v produkcijskih in režijskih procesih slovenskih filmov, kot novinarka je pisala o glasbi in družbi. Je tudi glasbenica. Njena skladba Rajske ptice je bila nemalokrat predvajana na radijskih programih.