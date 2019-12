TV namigi: Divje potovanje, Annie Hall in Jože Pučnik

Petek, 27. decembra





Divje potovanje: TVS 2 ob 20.50

Annie Hall: TVS 1 ob 23 10

Annie Hall Foto Tvs



Korak pred drugimi: TVS 2 ob 18.10

Korak pred drugimi, portret: dr. Jože Pučnik Foto Tvs

Film poleg simpatičnih likov in lepo tekoče zgodbe odlikujejo spektakularni prizori avtomobilskih pregonov in dih jemajoča freska novozelandskih krajev. Prava zabava za petek zvečer.Spoznamo nenavadno trojico, ki se znajde v ukradenem mini cooperju. Jon je pisatelj z blokado, ki se je pojavila približno takrat, ko je pobegnil z lastne poroke. Zdaj je na poti k svoji bivši, na drugi konec države, da bi popravil napako svojega življenja. Na cesti ga z že omenjenim avtomobilom skoraj povozi mladenič Luke, ki beži pred skupino nevarnih nasilnežev.Alvy Singer je uspešen televizijski komik, po drugi strani pa zelo negotov, nevrotičen in težek mož. Za seboj ima dve zakonski polomiji, pa tudi zdajšnja partnerica Annie ga zapušča. Odhaja namreč v Los Angeles, da bi si ustvarila pevsko kariero.Alvy je seveda obupan in poskuša razumeti razloge, zaradi katerih je v svojih zvezah z ženskami neuspešen.Dokumentarni film o dr. Jožetu Pučniku je portret o disidentu in politiku, ki nikoli ni odnehal, ki se svojim sanjam o pravični, demokratični, pravni in za vse enaki domovini nikoli ni odpovedal.Status dr. Jožeta Pučnika je bil status žrtve. Status slovenske Antigone. Zaznamovan je bil že kot gimnazijec.Statusa ni dobil v začetku 90-ih let, ko se je dokončno vrnil v domovino in odločilno vplival na slovensko osamosvojitev, niti leta 1959, ko so ga obsodili na devet let strogega zapora. Jože Pučnik, kmečki sin iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici, je že kot gimnazijec zaradi svojih kritičnih pisanj v literarni list Iskanja dobil prvi poziv naj se zglasi na udbi.