TV namigi: Django, Lego Batman in Nikoli ne obupaj

Petek, 31. julija

Django: TV SLO 2 ob 21.20

Lego Batman: OTO ob 20.00





Nikoli ne obupaj: POP TV ob 22.35

Nikoli ne obupaj Foto Pro Plus

Portret znamenitega romskega glasbenika Djanga Reinhardta (1910–1953), utemeljitelja gypsy swinga, se osredotoča na čas druge svetovne vojne, ko je Reinhardt s svojo družino in glasbeno skupino občutil preganjanje nacističnih oblasti v Franciji.Django, briljantni jazzovski kitarist, je takrat užival veliko priljubljenost, njegova glasba pa je ugajala tudi nemškim vojakom. Ko je Reinhardt na pobudo Josepha Goebbelsa prejel povabilo za nastopanje v Nemčiji, se je znašel na razpotju, saj so ga bližnji opozarjali, da gre morda za past ...Lego Batman film je predvsem nov film o Batmanu, ki parodira dosedanje filmske (in malo manj tudi stripovske in animirane) različice Viteza teme. Kot tak je zabaven in bo nasmejal oboževalce Batmana, z neprestano akcijo in številnimi šalami pa navdušil tudi mlajše gledalce.A kot nadaljevanje Lego filma izpred dveh let pusti precej medel vtis. Krasni koncepti iz kock sestavljenega sveta so samo bežno omenjeni in niso izkoriščeni za osrednjo temo. Rezultat je torej precej tradicionalna, čeprav iskriva parodija.Botaničarka Jenny upa, da ji bo skupaj s fantom Owenom uspelo najti redko orhidejo, ki naj bi zacvetela le, ko oseba odkrije svojo sorodno dušo. Ko se dekle odpravi domov k svoji mami, da bi ji pomagala prodati hišo, Jenny naleti na svojo srednješolsko simpatijo Shana, ki je zdaj učitelj.Da bi se ji odkupil za kruto potegavščino v preteklosti, jo Shane povabi na maturantski ples, kjer pa se med njima znova prižgejo iskrice. Bo orhideja zacvetela ob poljubu z Owenom ali s Shanom?